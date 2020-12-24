İmamoğlu’ndan Akit muhabirine: Temsil ettiğin kurum gazete kimliğini taşımıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un gündemindeki yeni Halk Ekmek büfeleri ve barajlardaki doluluk oranları ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Akit TV muhabirinin sorusuna da gazetenin haberlerde kendisi ile ilgili kullandığı dile tepki göstererek yanıt vermedi.

“HAYVAN EKREM YAZIYOR, OKUDUNUZ MU?”

İmamoğlu, Akit TV muhabirinin Halk Ekmek büfelerine az ekmek gittiği için kuyruk oluştuğu ve toplu taşımadaki yoğunluk ile ilgili sorusuna, Akit Gazetesi'nde çıkan “Hayvan, Ekrem'in umurunda değil” başlıklı haber nedeniyle yanıt vermek istemediğini söyledi. İmamoğlu, şunları söyledi;

*Şahsınızı tanımam ama temsil ettiğin kurum bir gazete kimliğini taşımıyor. Bugünkü Akit Gazetesi'nin manşetinin içinde altında bir haber var okudunuz mu ? ‘Hayvan Ekrem' yazıyor okudunuz mu? Onun için ben sizin kurumunuza cevap dair vermeye tenezzül etmiyorum.

*16 milyon insanın yöneticisine ve 5 milyona yakın bir insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen, bu konuda kalemi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem.

*Şunu söyleyeyim Halk Ekmek konusunda da gözünüz yanlış görmüş, toplu taşıma konusunda da yorumu belli bir an üzerinden yapan ve her zaman ki gibi vicdan ve adaleti yorumunuzun içine hiç katmadan ön yargılı soru sorduğunuzu ifade ederim. Bu söylediklerimin hiçbirinin şahsınızla ilgilisi olmadığını belirtmek isterim.

Toplantının ardından İmamoğlu, Akit TV'nin muhabiri ile konuşarak konunun şahsı ile ilgili olmadığını yineledi ve tespitleri ile ilgili kendisinden inceletmek üzere bilgi istedi.

“HALK EKMEK'TE MECLİS BİZİ KİLİTLEYEMEZ”

Gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada İmamoğlu, yeni 142 Halk Ekmek büfesi taleplerine AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde onay çıkmaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

*Halk Ekmek konusunda bizi kilitleyemez meclis. Vatandaşın talebine esnek çareler bulunur. İçinde mobil dağıtım tarafı da var, başka hukuksal çözümler de oluşturuyoruz. Şu çok ayıp, ‘ona buna büfe dağıtmak.' İnsan kendi eyleminden bildiğini bir başkasına yakıştırır.

*İlk geldiğimizde yaptığımız tespit şu; yoksulluk haritasında bizden kartını alıp sıfır ekmek alabilen bir sürü vatandaş çıktı. Bir baktık ki bu insanlar ücretsiz ekmek alabilmek için para harcamaları lazım, minibüse binmeleri lazım, başka şansları yok.

*Ve bizim büfe koyacağımız dağıtım yapacağımız yerler, yoksul vatandaşlarımızın halk ekmek büfelerine ulaşamadığı yerler. Bütün engellemelere rağmen İstanbul'un bu zor günlerine çözüm olacağız. Ekmek üretim kapasitesini de 1.5 milyona çıkartacağız.

“SU KESİNTİSİ PROBLEMİ GÖZÜKMÜYOR”

Türkiye genelinde yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranlarının düşmesiyle ilgili de açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*En düşük yağış miktarları olsa bile önümüzde şu an İstanbul'u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. İstanbul'un su sorununu çözecek strateji 1989 yılında ortaya konulmuş. O zaman İstanbul'da SHP'li belediye vardı.

*Türkiye'yi de ANAP yönetiyordu. Bu konuda Melen Kanunu çıkarılmış. Ama ne yazık ki 2016 yılında bitmesi gereken Melen, önümüze başka sorunlarla dikildi. Bakanlık ve DSİ ile müzakerelerimiz gösteriyor ki 4 yılı var Melen'in.

*Biz Melen'den derenin debisinden su basıyoruz. Şu zor günlerde yeni kuyu açmalarına da başladık, İstanbul'un suyunu denge de tutmak açısından. Melen bugün bitmiş olsaydı seçimden önce söylenen ne olursa olsun 2040'a kadar su sorununu çözdük lafı doğru olurdu.

*Ne yazık ki şu an doğru değil. Bugün için acil bir alarmımız yok. Ama risk var. O risk de önümüzdeki yılın da kurak geçmesi. Eylem planlarımızı çalıştık.