İmamoğlu’ndan CHP kurultayında çok tartışılacak açıklama

İmamoğlu, kurultayda genel başkanlık için yarış yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruyu, aynen şöyle yanıtladı:

* Bizim genel başkanımız çok tarihi bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler. Dolayısıyla bizim genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor

İmamoğlu, CHP kurultayının Türkiye'nin geleceği için çok önemli olacağını belirterek, “CHP sadece kendisine oy veren ya da partimize oy veren insanlar için bir umut kurultayı yapmıyor, bence şu an muhalefeti temsil eden hangi ruh varsa onu temsil edecek bir kurultay yapacak. Dolayısıyla sorumluluğunun çemberi çok büyük. Bugün bu salona giren ve oy kullanan bütün delegelerimizin bence bu anlayışla hareket etmesi lazım, bu anlayışla oyunu kullanması lazım. Bildiğimiz kurultaylardan çok farklı” dedi.

KURULTAYIN HALKA AÇIK YAPILMAMASI

İmamoğlu, kurultayın pandemi nedeniyle halkın katılımına kapalı yapılması konusundaki soruları ise, “Böyle bir ortamda, bu döneme farklı bakmak lazım. Her tarafında kusur bulabiliriz. Biz istemez miyiz yüz binlerle bu iktidara yürüyüş kurultayını yapmayı. Ama başka bir dönem yaşıyoruz, anlayışla bakmamız lazım” sözleriyle yanıtladı.

“RAP ŞARKISINI DİNLEYİN”

İmamoğlu, CHP kurultayı için özel olarak yapılan rap şarkısına da değinerek, iktidara o şarkıyı dinleme çağrısı yaptı.

İmamoğlu, “Rapin ruhu yeni kuşaklar için çok kıymetli. Ben iktidarın özellikle bazı özgürlükleri kısıtlayıcı tavırlarından önce o şarkıyı ve sözlerini dinlemelerini tavsiye ederim. Kim olursa olsun.” dedi.