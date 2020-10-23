İmamoğlu’ndan “davet” tepkisi: “İstanbul’da ani bir olay olduğunda, ilk ulaşılması gereken kişi, benim”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul'da pandemi toplantısı gerçekleştirdiklerini resmi twitter hesabından duyurmuştu. İstanbul'un atanmış bürokratlarının tamamının katıldığı toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi.

“HALKIMIZ BUNU GÖRÜR”

Konula ilgili Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki makam odasında açıklama yapan İmamoğlu toplantıdan haberinin olmadığını dile getirerek “Türkiye'de, neredeyse iki pandemi vakasından birisi İstanbul'da. Böylesi kritik bir şehirde yaşıyoruz. Bazı meseleler vardır, milli meselelerdir. Deprem, milli meseledir; ortak akılla, ortak masada çözüm bulunur. Pandemi, milli meselenin ötesinde, milli bir seferberliktir. O kadar önemli bir meseledir ve seferberliktir ki, herkes elinde, avucunda ne varsa ortaya koymakla yükümlüdür. Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum. Çok yakışmayan bir paylaşım olmuş. İstanbul'da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız -adı ne olursa olsun- ve bu kadar önemli bir aşamada, önemli kararların, önemli verilerin paylaşıldığı bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar” diye konuştu.

“BİZDEN 8 MİLYON İSTANBULKARTLI'NIN BİLGİSİNİ İSTEDİ”

Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzalandıklarını kaydeden İmamoğlu “Dün ilginç bir şey yaşandı. Kabul etmeme rağmen; süreç işlesin diye, arkadaşlarımla Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. İstanbul'da, 8 milyon İstanbulkart sahibinin bilgilerini istediler. ‘Biz, otobüse binenleri tespit edelim ve onlara, hangi hastalar var ise otobüse binen, ceza keselim' dediler. Biz de dedik ki, ‘Kardeşim, bu iş böyle olmaz. Siz, bize pandemi vakalarını verin, biz, onların kartlarını iptal edelim ve otobüse, hangi sisteme girerlerse, binerlerse anında tespit edelim ve size bildirelim.'

“PERDE ARKASI BİR SÜREÇ İŞLETİLDİ”

Yani amacınız ceza yazmak mı, yoksa amacınız insanlara covidin bulaşmasını engellemek mi? Israrla bunu mücadelesini verdi arkadaşlarım. ‘Yazılı bildirin' dedim. Yazılı da bildirdik; ‘Yanlış yapıyorsunuz.' Neymiş tek dertleri: Hasta olan insanların bilgilerini, İBB'ye vermemek. Aynı konu Ankara'da var, aynı konu İzmir'de var. Utanç duyulacak bir şey. Biz diyoruz ki; ‘İnsanlara bulaşmasın bu hastalık. Eğer o hasta, her şeye rağmen gidip o araca biniyorsa, biz, onun orada önünü keselim ve anında da ihbarını edelim. Bırakın ceza kesmeyi, işi böyle çözelim, iptal edelim hakkını. Bunu da duyuralım. Ben, karşı çıkmama rağmen, imzaya onay verdim; sırf sistem yürüsün diye. Hani iş birliği bozulmasın diye. Perde arkası bir süreç işletildi. Aynı günün akşamı, siz, bizi davet etmiyorsunuz. Büyük nezaketsizlik” ifadelerini kullandı.

“ANİ GELİŞEN TOPLANTILAR KAVRAMININ DIŞINDA MIYIZ?”

İmamoğlu Sağlık Bakanı ile üç kez görüştüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

“Üçünde de ‘İstanbul'la ilgili bir isteğiniz var mı, bizimle irtibatta olun' dedim. Vakalarla ilgili süreçlerde şeffaf olması gerektiğinin daha doğru olduğunu, düşüncelerimi telefonda ilettim. Ben bunları iletirken, çıkıp da millete deklare etmedim. Sebebi ne olabilir? Düşünüyorum; bulamıyorum. Neymiş efendim; ‘ani gelişti.' Yani biz, tırnak içinde ani gelişen toplantılar kavramının dışında mıyız? İstanbul'da ani bir olay olduğunda, İBB Başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi, benim. Aciliyet karşısında, hangi durumda olursak olalım, koşar gideriz. ‘Ne yapabiliriz' diye bakarız. Ne demek istiyorsunuz siz, ani gelişti diye? 50kişi toplanacak; İBB Başkanı masada yok.”

“BU İŞTE KÜSMEK OLMAZ”

Sağlık Bakanı ve Vali ile bu konuda resmi bir görüşme yapıp yapılmadığının sorulması üzerine İmamoğlu “Yok. Bu işte küsmek olmaz. Ben, İBB Başkanıyım. Kafama takılan bir şey oldu mu; ararım, yazımı yazarım. Hiç küsmek olur mu? Milletimizin canıyla ilgili mücadele veriyoruz. Bu işte küsmek olmaz. Birileri baştan küsmüşler. Sebebi ne; bilmiyorum. Toplantıyı düzenlerken küsmüşler. Tedirginler. Ya bu millet, bu tedirginlikten kurtulmak zorunda. Vali tedirgin, Bakan tedirgin… Açık ve net… Sebebi ne? Gidin, onlara sorun; bilmiyorum ben. Benim küsmek diye bir limitim yok. Bu milli meselelerde kim nereye çağırırsa, koşar giderim. Hangi bakan, hangi yetkili, genel müdür; mevkiine de bakmam. O gelsin, ben geleyim. Buna da bakmam. Nezaket kısmına da bakmam; koşar giderim. Konu İstanbullu, İstanbullunun canı” dedi.