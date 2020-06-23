İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu’na destek: Adalet arayışımız hep sürecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 5 ayrı suçtan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı davada geçtiğimiz yıl eylül ayında karar çıkmıştı.

Mahkeme, Kaftancıoğlu hakkında toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası kararı vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliği ile onadı.

“BİR YIL ÖNCE BUGÜN, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Kaftancıoğlu, kararın onanmasının ardından geçtiğimiz sene 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde 806 bin oy farkla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Bir yıl önce bugün. Her şey çok güzel olacak” dedi.

“İSTANBULLULARIN ADALETTEN YANA TARİHE BIRAKTIKLARI BİR İZDİ”

Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak destekte bulunan İmamoğlu ise, “23 Haziran, İstanbulluların adaletten yana tarihe bıraktıkları bir izdi. Hukuksuzluğa karşı mücadelemiz, adalet arayışımız hep sürecek. Her şey çok güzel olacak, çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.