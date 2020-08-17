İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul paylaşımı: Yapılırsa şehrimiz su kaynaklarının %29’unu kaybedecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesine yönelik itirazlar devam ediyor.

Kanal İstanbul projesinin yaratacağı olumsuzlukları dile getiren bir video paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kanal İstanbul yapılırsa şehrimiz su kaynaklarının %29’unu kaybedecek” dedi.

“YA KANAL YA İSTANBUL”

İmamoğlu’nun o paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Kanal İstanbul bu işten ihale alacak malum şirketler için rüya gibi bir proje. Yapılırsa şehrimiz su kaynaklarının %29’unu kaybedecek, Sazlıdere Barajı yok olacak, Terkos Gölü’ne tuzlu su karışma riski açığa çıkacak, yeraltı su kaynakları yok olacak. #YaKanalYaİstanbul”