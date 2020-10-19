İmamoğlu’ndan ‘muhtarlara özel bütçeye’ destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2015 yılından bu yana kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde, kentte görev yapan 12 mahalle muhtarını, Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık da toplantıda hazır bulundu.

“MUHTARLIK; DEMOKRASİNİN KIVILCIMI”

Muhtarlarla bu özel günde buluşmanın kendileri için değerli olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi;

*Cesur bir makam diye tanımlarım hep muhtarlığı. Çünkü hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi iradesiyle karar vererek, yola çıktığı andan itibaren vatandaşın oyuyla seçilen insanlar. Tam da demokrasinin kıvılcımı gibi.

*Muhtarlık süreci sönerse, o kıvılcım yok olursa, bence demokrasi Türkiye'de çok ciddi sıkıntı yaşar, yara alır. Bu bağlamda geçmiş dönemlerde bazen muhtarlığı ya da muhtarlık mekanizmasını biraz aşağıya çalışmaya çalıştıklarında hep onu söylemeye çalışmıştım.

*Şimdi de ifade edeyim; gerçekten dünyada olmayan örneklerden biri olarak, bize has bir makam olarak tanımladığımız muhtarlık, Türkiye'deki demokrasinin kılcal damarları… Bu olmadı mı da vücut olmuyor. Bu bağlamda makamınızın, sürecinizin kıymetinin farkındayız.

MUHTARLIK BÜTÇESİ KONUŞULDU

İmamoğlu'nun muhtarlarla buluşmasında, “muhtarlık bütçesi” konusu da gündeme geldi.

Bu konuda CHP'nin bir kanun önerisi çalışması olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Benim bildiğim, bu Meclis'e bile sunuldu ama kabul edilmedi. Şu anda biz, bir ‘Yerel Yönetimler Taslağı' çalışıyoruz. Ben bu konuyu onun gündemine de ekleyeceğim. Şimdi muhtemelen bu kanun gelecek Meclis'e belediyelerle ilgili. Bu konuyu da bir gündem parçası yaptıracağım. Çünkü bu iş, iki dudağın arasında olmaz. Bu öneriyi getirelim, siz de bu işin kamuoyu gücünü oluşturun” ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN FATİH TABLOSU ZİYARETİ

Ziyarete katılan muhtarlar, toplantının ardından İBB Saraçhane Yerleşkesi'nde halka açılan, içinde Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun bulunduğu sergiyi gezdi.

Sergiyi görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, meslektaşlarını, kenti 1453'te fetheden Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan orijinal tablosunu görmeye davet etti.

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