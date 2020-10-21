İmamoğlu’ndan “taksi” açıklaması: “Herkes yetkisini bilecek”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “N Kolay 42.İstanbul Maratonu” için düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na, İBB tarafından 20 Ekim günü yeni taksi sistemini tanıtmak üzere düzenlenen toplantıyı boykot ederek katılmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın 6 bin yeni taksi ile ilgili “onay vermemiz mümkün değildir” açıklaması soruldu.

“KENDİ YETKİLERİNİ AŞAN BİR AÇIKLAMA”

İmamoğlu, “Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. Bizim derdimiz, İstanbul'u çağdaş bir taksi modeli ile buluşturmak. Ne yazık ki insanlarını mutsuz eden taksi işletmeciliğini İstanbul yaşıyor. Bunu çağdaş bir seviyeye ulaştırmak için adımlar atıyoruz, sistemlerimizi anlatıyoruz; birincisi bu.

“ASLINDA DERT BAŞKA”

İkincisi; taksiciler zaten benimle buluştuklarında, hatırlarsınız, ‘Kiralamayın; ama satın' dediler. Aslında dert başka. Dert, ne yazık ki ilave olacak 6 bin taksi değil. Biz, o derdi anlamayız. Üçüncüsü; bir kere taksicilerin yetkisinde değil; ‘Kabul etmeyiz' diye bir şey yok. 16 milyonun yetkisiyle UKOME hareket etmelidir. Taksiciler kime, nereye mesaj verdiler, bilemiyorum. Ama umarım Aralık'ta, İstanbulluların lehine, İstanbulluların aklıyla hareket eden bir UKOME toplantısı olur. Ben de sıkı takip edeceğim. Gerekirse orada da olmayı düşünüyorum” diye konuştu.

“HERKESİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

İmamoğlu, sorular üzerine oda temsilcilerinin kendisinden randevu isteyerek görüşmeye geldiğini ancak oda başkanı Eyüp Aksu'nun katılmadığını belirterek “ Yani Eyüp Bey gelseydi, o da olurdu. Neden gelmedi, bilmiyorum. Ben, bizzat Eyüp Bey'i davet etmedim. Bir sebebi olabilir, sağlık sorunu olabilir. İstanbul'da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek” dedi.