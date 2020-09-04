İmamoğlu’ndan Yıldırım’a geçmiş olsun telefonu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu gazetecilerin soruları üzerine yerel seçimlerde rakibi olan son Başbakan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Haberi alır almaz Yıldırım'ı telefon ile aradığını söyleyen İmamoğlu “Hem ben, hem eşim; hem kendilerine hem hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah şifa versin dedik. O da, ‘İnşallah bu süreçten en kısa şekilde hepimiz kurtuluruz' diye temennilerde bulundu. Hem ülkemize hem dünyaya, insanlığa sağlık diledik beraberce. Allah şifa versin; sesi çok iyi geliyordu. Yanılmıyorsam bugün İstanbul'a geleceğini söylemişti. Evinde ve İstanbul'da tedavisine devam edeceğini belirtmişti. Allah şifa versin. İnşallah kendisine, ailesine şifa diliyorum. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Tabi korunmak önemli. İnşallah kurallara maksimum düzeyde hep beraber uyarız” dedi.

“AY SONUNDA TESİS AÇILACAK”

İmamoğlu millet bahçesi ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

* Sultangazi’de farklı sorunlar var. Tabii yıllardır bir kısım birikmiş problemler var; tapu sorunu, dönüşüm sorunları.

* Bunların hepsi bir takip altında; ama bir yandan vatandaşlarımızın acelesi olduğunun farkındayız. Yerinde tespit ediyoruz; ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz kim katılıyorsa onlarla süreci takip ediyorduk.

* Bugün, özellikle cuma vakti sonrasında bu parkı gezmek istedim. Bir kısım mülkiyet sorunları var. Arkadaşlarımla konuştum, inşallah bu ayın sonunda insanlarımıza hem sosyal tesis imkanı sunulacak hem sporla ilgili daha düzenli bir hizmet alanı oluşturulacak.

* Tabi yakın planda başka parklarımızla birleştirilebilir mi onların da çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Sultangazili hemşehrilerimize burayı hediye etmek istiyoruz.