İmamoğlu’nun hedef alındığı görüntüyü çeken Mahmut Dölek: Görüntüleri mizah amaçlı çektim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun limon satın almasına yönelik görüntüleri çekmesiyle gündeme gelen Mahmut Dölek kendisini savundu.

Dölek, söz konusu görüntüyü mizah amaçlı çektiklerini öne sürerek, CHP'lilerin kendisine yönelik eleştirilerinin de lince yönelik diye nitelendirdi. AKP İl Başkanı Cesim Ercik ise olayın sorumlularının bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

“VİDEOYU MİZAH OLSUN DİYE ÇEKTİK”

Erdemli'de yerel gazetecilik yaptığını, hiçbir partiye kaydının bulunmadığını ifade eden Dölek, ortaya çıkan fotoğraflarının ise mesleki görevi gereği çektirdiğini savundu.

Dölek şunları söyledi:

*Hodri meydan diyorum, gelsinler göstersinler Erdemli'den hangi üreticiden limon aldıklarını. 3-5 CHP'li gelip, fiyat araştırması yapmış. Fiyat yüksek olunca da Tarsus'tan almışlar.

*Buradan söylüyorum, kimse çiftçinin üzerinden siyaset yapmasın. Video olayına gelince, biz mizah olsun diye böyle bir video çektik. Bu da bir şekilde dışarıya sızmış. İmamoğlu ve CHP'lilere sesleniyorum, Erdemli'den hangi çiftçiden limon aldığınızı ispat edin, ben bu mesleği bırakacağım.

*CHP'lilerin videodan sonra açıklamaları da beni linç etme girişimidir.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, konu ile ilgili yazılı açılama yaptı. Ercik, sosyal medyada dolaşan ve Erdemli ilçesinde çekildiği iddia edilen bir videonun mesnetsiz bir şekilde partilerine yönelik bir antipropaganda aracı olarak kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi:

*Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

*Videoda yer alan bazı şahısların partimize yakın paylaşımlarının olması eylemlerinin sorumluluğunu partimize yüklemez ve her yaptıklarının partimizi bağlayacağı anlamına gelmez.

“ORTADA BİR KUMPAS VARSA BU KUMPAS EN ÇOK PARTİMİZİ HEDEF ALMAKTADIR”

Ropörtajdan önce röportajın kamera arkası görüntülerinin CHP’nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulduğunu ileri süren Ercik şu ifadeleri kullandı:

Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Kaldı ki dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlanmasıdır.

Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP’nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP’nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır.

Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur: CHP’nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır. Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. Ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır.

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önerisi ile harekete geçen İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın almıştı. Nakliyesini Mersin Büyükşehir'in karşıladığı 100 ton limonun ilk partisi iki gün önce yola çıkmıştı.

GÖRÜNTÜDE NE VAR?

Tepki çeken görüntüde üretici rolündeki Tuncel'in, limonun Ekrem İmamoğlu tarafından satın alındığını söyleyip konuşmasına başladığı sırada araya giren kameraman Dölek, “Olmadı, yandaş stokçudan aldı. Yandaş vurgusu yapalım” şeklinde yönlendirmede bulunuyor.

Bunun üzerine Tuncel, ‘Yandaş stokçu dersek, diğer limonculara zarar veririz” diye cevap veriyor.

Bu sırada görüntü çekmeyi kesen Dölek, ‘Ekrem İmamoğlu yandaş stokçulardan 100 ton limon aldı, bizden herhangi bir limon almadı. Bunu yandaş stokçulardan aldı' diyeceksin' diyerek yönlendirmede bulunuyor.

Dölek'in yönlendirmesi ile yeniden konuşmaya başlayan Tuncel “Ekrem İmamoğlu'nun 100 ton limon aldığı söyleniyor. Ancak, aldığımız bilgiye göre Erdemli'den almadı. Aldığımız ve duyduğumuz bilgiye göre Tarsus'tan kendi partisine yakın bir stokçudan aldı” diyerek konuşmasını bitiriyor.