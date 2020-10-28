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İmamoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken detay

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla corona virüs tedavisi gördüğü hastane odasından mesaj yayınladı. İmamoğlu’nun bileğinde damar yolu açmak için takılan kit dikkat çekti.

Güncellenme: 10:19, 28/10/2020
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hastane odasından 29 Ekim mesajı yayınladı.

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

* Cumhuriyet Bayramımızı istediğimiz gibi kutlayamayacağız, biliyorum. Ben de hayatımda ilk defa alanlarda, meydanlarda, törenlerde olamayacağım. Buruk bir Cumhuriyet Bayramı ama olsun önemli olan Cumhuriyetin Bayramı'nı yüreklerde yaşamak.

* Lütfen, yüreğinizde bu bayramı en derinden hissedin, büyük bir yüzyıla hazırlanıyoruz. İstanbul’umuzun ve bütün ülkemizin coşkuyla bu bayramı kutlamasını  diliyorum, o yürekten coşkuyla. Güzel hazırlıklar yapmıştık, bu hazırlıkları izlemenizi tavsiye ediyorum.

* Bu güzel hazırlıkları izlemeden önce gelin bu bayramda, tam saat 19:23'te, yani 29 Ekim'de saat 19:23'te ki ben de odamda hastanede elimde Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak, o güzel İstiklal Marşı'mızı yürekten okuyacağım. Gelin, bayramımızı yürekten kutlayalım.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Corona hastane istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk Sağlık
Yayınlanma Tarihi:10:15,
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