İmamoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken detay

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hastane odasından 29 Ekim mesajı yayınladı.

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

* Cumhuriyet Bayramımızı istediğimiz gibi kutlayamayacağız, biliyorum. Ben de hayatımda ilk defa alanlarda, meydanlarda, törenlerde olamayacağım. Buruk bir Cumhuriyet Bayramı ama olsun önemli olan Cumhuriyetin Bayramı'nı yüreklerde yaşamak.

* Lütfen, yüreğinizde bu bayramı en derinden hissedin, büyük bir yüzyıla hazırlanıyoruz. İstanbul’umuzun ve bütün ülkemizin coşkuyla bu bayramı kutlamasını diliyorum, o yürekten coşkuyla. Güzel hazırlıklar yapmıştık, bu hazırlıkları izlemenizi tavsiye ediyorum.

* Bu güzel hazırlıkları izlemeden önce gelin bu bayramda, tam saat 19:23'te, yani 29 Ekim'de saat 19:23'te ki ben de odamda hastanede elimde Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak, o güzel İstiklal Marşı'mızı yürekten okuyacağım. Gelin, bayramımızı yürekten kutlayalım.