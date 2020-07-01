İnce’den Erdoğan’a tepki: Sosyal medyayı zapturapt altına almaktan söz ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” açıklamasının yankıları sürüyor. CHP’li Muharrem İnce, twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK iktidarını eleştiren açıklamalarda bulundu.

BANA ‘KEL’ DİYEBİLİRSİNİZ

* Sosyal medyada beni takip etmeyebilirsiniz, engelleyebilirsiniz, sessize alabilirsiniz, yazdıklarımı, görüşlerimi eleştirebilirsiniz, dislike edebilirsiniz, #oymoyyok diyebilirsiniz, kel diyebilirsiniz, ‘bıyıksız’ diyebilirsiniz.

NEFRET DİLİYLE SİYASET YAPILMAZ

* Ama hakaret ve küfür etmeyin, bana da etmeyin, rakiplerimize de etmeyin, birbirinize de etmeyin. Küfür ve hakaretle, nefret diliyle siyaset yapılmaz, siyasal propaganda yapılmaz.

* Bizim sosyal medyadan başka kendimizi ifade edebileceğimiz mecra kalmadı, Gazeteler, Televizyonlar Hükümetin kontrolüne geçti. Beni davet edip “Stüdyoda bekle, biz AK Parti Genel Başkanına bağlanacağız” diyen, demek zorunda bırakılan televizyonlar var artık.

GENÇLERE HİTAP ETMİYOR

* Saygınlığını yitirmiş, reytingi ve tirajı düşmüş plaza medyası iktidarı kesmiyor, çünkü etki gücü zayıfladı, gençlere hitap etmiyor. Bu nedenle sosyal medya düzenlemesinden, sosyal medyayı zapturapt altına almaktan söz ediyor. Yapabilir mi? İstediği sonucu alamaz ama deneyecek.

İKTİDAR APARATLARINA DÖNÜŞTÜLER

Sosyal medyayı kamu bankasından verdirdiği krediyle kontrolüne aldığı medya kuruluşları gibi zannediyor. Öyle değil. Kamu bankasının verdiği krediyle el değiştiren medya organları iktidarın halkla ilişkiler faaliyetini yürüten iktidar aparatlarına dönüştüler.

BASIN ÖZGÜR DEĞİLSE KİMSE ÖZGÜR DEĞİLDİR

* Hep söylediğim gibi bir ülkede basın özgür değilse kimse özgür değildir. Bir iktidar basın özgürlüğünü kısıtlıyorsa, bilin ki kendine güvenmiyordur, korkuları vardır.

İKTİDARI KIZDIRMAMA KAYGISI

* Basın özgür değilse, reyting ve tiraj kaygısı yerini iktidarı kızdırmama kaygısına bırakmışsa, parasıyla verilen bir ilanı bile yayınlanmaktan kaçınıyorsa doğal gaz fiyatını, vergi artışlarını, yolsuzluğu, köprü ve otoyollara verilen yüksek garantileri sorgulayamazsın.

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