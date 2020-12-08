İnce’den yeni parti açıklaması: İsmi hemen hemen belli

Yeni parti kurma hazırlığında olan CHP’li Muharrem İnce, gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk oldu. Memleket Hareketi’yle Türkiye’yi dolaşan İnce’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP’DEN GÖRÜŞTÜĞÜM İSİMLER VAR

– CHP’de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım. Parti kuracağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi’ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP’den görüştüğüm isimler var, gelecekler, inanıyorum.

ERKEN SEÇİM 2023’E KALMAZ

– Seçim dönemi yaklaşınca duruma bakacağız. Ama asla Cumhur İttifakı’nda olmayacağız. CHP’yle neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız neden yapmayalım?

– Erken seçimin 2023’e kalmayacağını kesin görüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Daha erken olacak. “Bu böyle yarım kalmayacak” demiştim. Kenarından döndük zaten. Eğer bir ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki.