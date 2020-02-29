İnsan kaçakçısı: Avrupa’nın yarısını ben gönderdim

Amerika’nın Sesi’nden Umut Çolak’ın haberine göre, insan kaçakçısı Özcan K. 20 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Altı sene hapis cezası yattığını ifade eden insan kaçakçısı, mesleğinin bu olduğunu belirterek “Reis de izin verdi. Biz de yolumuza çıktık, doğrusunu istersen” ifadelerini kullandı.

“20 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM”

İnsan kaçakçısı Özcan K. şöyle konuştu:

* Şu anda nokta belirliyoruz. Onları Yunanistan'a emin bir şekilde göndermek için bir yer bakmaya geldik. Hepsini karşıya geçireceğiz, Allah'ın izniyle. Şu an hava biraz kötü. İstanbul'dan bot motor bekliyoruz. Bot motorlar geldi mi, onları yavaş yavaş karşıya atacağız.

* Abi benim işim bu. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçısıyım. Cezasını da yattım. Altı sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz de buradan. Reis de izin verdi. Biz de yolumuza çıktık, doğrusunu istersen.

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“AVRUPA’NIN YARISINI BEN GÖNDERDİM”

* Avrupa'nın yarısını ben gönderdim. Göçmenlerin yarısını ben Avrupa'ya gönderdim. Doğrusunu isterseniz. Şu an bir de göçmenler, karadan bedava gitmek için gümrük kapılarına gidiyor. Bedava gitmek için. Tabii orada Yunanistan güvenlik güçleri izin vermiyor. Hepsi buraya gelecek, bir iki güne kadar. Yavaş yavaş İstanbul'a dönüyor, kara sınırındaki yolcular.

“GÜNLÜK BİN LİRA PARAMIZ OLUYOR”

* 500 dolar, 600 dolar abi. Çok bir para değil. Malzeme, 30-40 yolcu bir bota biniyor. 500 dolardan 15 bin dolar yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul'dan buraya nakliye, 2 bin dolar. 3000 dolar da biz 5-6 kişiye kalıyor. Allah bin bereket versin. Günlük 1000 lira paramız oluyor.

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“GÖÇMENLER KARŞIYA GİTMEDEN PARA YOK”

* Yakalanmazsa para kazanıyoruz, yakalanırsa bir de zarar edersin. 10-15 milyar bize giriyor. Göçmenler karşıya gitmeden para yok. Cepten para harcıyoruz. Anladın mı?

* Gidiyor, karşıdan bir telefon açıyor. Biz İstanbul'dan, dövizden paramızı oradan alıyoruz. Para, onlardan kesin almıyoruz. Karşıya gönderiyoruz. Yunan sınırlarına ayak bastıktan sonra biz alıyoruz. Eğer yakalanırsa, Sahil Güvenlik yakalarsa biz zarar ediyoruz.

36 BİNİN ÜZERİNDE GÖÇMEN AYRILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’den 36 bin 776 göçmenin ayrıldığını açıkladı.