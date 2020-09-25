‘İnternetçi arkadaş’ın başarı öyküsü

Adı, Taylan Yıldız… İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İYİ Partili üyesi… Yıldız, İBB Meclisi'nde “Metrolarda internet istiyoruz” talebini dile getirdi. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, Yıldız'a “internetçi arkadaş” demesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu. O toplantıda Göksu'ya “Ben internetçi arkadaş değilim. Stanford Üniversitesi'nden doktoram var” yanıtı veren 40 yaşındaki Yıldız, 2001'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Taylan Yıldız, ABD'deki eğitim ve iş hayatını, Türkiye'ye dönüş hikayesini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

– Çok tartışma yaratan Stanford Üniversitesi'nde doktora hikayenizi anlatır mısınız?

‘HEP BURSLU OKUDUM'

Önce Massachusetts Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği'nde yüksek lisans yaptım. Doktora için 2003'te dünyada yılda en fazla iki kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi'ndeki işletme doktorası pazarlama programına tam burslu olarak kabul edildim. Stanford'a girene kadar ABD'deki ilk iki senemde cep telefonu ve bilgisayar alamadım. Stanford'a girince de ikinci el aldım bilgisayarımı. Hayatım boyunca burslu okudum. Ailem maddi olarak çok destek olmak istedi. Ama döviz kuru ortada, memur maaşı ortada.

– Neden eğitiminizi ABD'de sürdürdünüz?

Dünyanın vizyonunu Türkiye'ye getirebilmek için en iyisinden öğrenmek lazım. Atatürk de ülkeyi kurduğunda insanları öğrenmeleri için yurt dışına gönderdi. Bizim o vizyonu şu an bile Türkiye'de alma imkanımız yok. Gençlere hep “gidin, öğrenin, gelin” diyorum.

– Doktoranızı tamamladıktan sonra neler yaptınız?

5 yılda bitirilecek programı 3.5 yılda bitirdim. Daha bitirmeden Google iş teklif etti. İşe girmek Google'da normalde 2-3 ay sürer. Bana mülakattan 36 saat sonra iş teklifi geldi. 27 yaşındaydım. Google'da yükselmeye başladım. Kendi ürünümü yarattım, ödüller aldım.

HEM BİLİMLE HEM SANATLA İLGİLİ

Yıldız, eğitim ve iş hayatı başarılarla dolu bir siyasetçi. 2-3 yaşlarında okuma yazma öğrenen Yıldız, İzmir'de Karşıyaka Anadolu Lisesi'ne ardından Türkiye derecesi ile İzmir Fen Lisesi'ne girdi. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni kazandı.

Üniversitede grup kurup müzik ile yakından ilgilendi. Yıldız, akordeon, saz, cura çalabildiği gibi Boğaziçi'nde okurken yapay zeka ile robot yapma çalışmalarına katıldı.

‘GENÇLER İÇİN ÜZÜLDÜM'

– İYİ Parti ile nasıl tanıştınız?

2017'de referandum oldu. Google'dan izin alıp “hayır kampanyası”nda çalışmak için Türkiye'ye geldim. Sayın Meral Akşener ile o dönemde birlikte çalıştık. 2017 yazında da Genel Başkanımız “Parti kurmak istiyorum, kurucu olarak katılmak ister misin?” dedi. Kabul ettim, Türkiye'ye geldim. 3 yıl önce İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasete atıldım.

‘GÜZEL BİR VESİLE OLDU'

– İYİ Parti'den böyle bir davet almasaydınız Türkiye'ye döner miydiniz?

Ben Türkiye'ye her zaman dönmek istiyordum. Bu çok güzel bir vesile oldu.

– İBB Meclisi'nde işler umduğunuz gibi gidiyor mu?

Siyasi rekabet güzel şey, bunu anlıyorum. Ama doğru projeleri anlattığınız zaman herkes bir araya gelecektir. Tepedeki kariyer politikacıları bunu anlamayabilir, yapmayabilir ama taban bunu görüyor. Taban, “Bu adam güzel bir şey söylüyor. Desteklemen lazım” mesajı veriyor.

– “İnterneti arkadaş” polemiğinin yankıları nasıl oldu?

Beni gençlerle buluşturdu. Ama bugün hâlâ internet yok metroda, öbür gün de olmayacak biz bunları değiştirmezsek. Konuşmak güzel ama bir sonuca varmamız lazım.

– Rencide edici bulmadınız mı?

Rencide edici buldum ama ben bunu kendi üzerime alınmadım. Onların tarzı bu. Şu ana kadar yazılı sınavları geçmiş ama mülakatta torpili olmadığı için elenmiş arkadaşlar, terfi beklerken işten atılan gençler adına çok üzüldüm. Çünkü gördüm ki benim liyakatim olmasına ve karşımdaki insan konuyu hiç bilmemesine rağmen çok aşağılayıcı bir tavır takınabiliyor. Gençleri aşağılayan tavrı beni çok üzdü.

‘O KİBRİ GÖRDÜM'

– Siz açıklama yaparken mecliste oluşan görüntüyü nasıl yorumladınız?

Son 20 yıldır ülkemizin baş etmeye çalıştığı zihniyetin fotoğrafıydı. Başarılı olup, ülke yönetimine talip olup siyasi gücü olmadığı için dışlanan bütün insanların karşısındaki kibri gördüm. Önce beni üzdü ama sonra arkasından gelen destek çok iyiydi. Bu bana yapılmış bir hakaret değildi. Temsil ettiğim milyonlara yapılmış bir hakaretti. Desteği görünce Türkiye için umutlandım.

‘Z KUŞAĞI KORKMUYOR'

İYİ Partili Yıldız, “Z Kuşağı” için şunları söyledi:

“Bizim kuşağımız ‘Politika riskli, uzak dur' mottosu ile yetiştirildi, korkutuldu. Z kuşağında böyle bir korku yok. Z kuşağı gençler, doğru konu olduğunda seslerini yükseltiyor.”