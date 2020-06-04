İpsala’da hayvan katliamı: Belediye başkanı isyan etti!

İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde son 1 haftada evlerde beslenen ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Mahallenin 8 ve 9 nolu sokağında yoğunlaşan hayvanların öldürülmesi ilçede büyük üzüntü ve endişe yarattı.

İlçede son 4 gün içinde sokak üzerinde 4 kedi ve 3 köpek zehirlenerek öldürülmüş halde bulundu. Mahalle sakinleri hayvanların öldürülmeleri üzerine harekete geçerek kaymakamlık, belediye ve emniyete başvurup, sorumlularının bulunmasını istedi.

Devreye giren Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de incelemenin ardından bazı hayvan ölülülerini kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderdi.

İlçe halkı da esrarengiz şekilde katledilen hayvanların tedirginliğini yaşarken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

“YAPILAN KATLİAM”

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, hayvanların zehirlenerek öldürülmelerini kapsamlı olarak araştırdıklarını belirterek, ilk belirlemelere göre, olayda arsenik ve siyanür türü güçlü ilaçların kullanıldığını söyledi. Ünsal, şunları söyledi:

* Köpeklerin ölümü ile ilgili üzüntü içindeyiz. İlçemizde 2 gün önce de 1 köpek ölümü şikayeti gelmişti. Biz doğal bir ölüm gibi düşündük. Büyük ihtimal husumet olduğundan şüpheleniyoruz. Bize bu ölümlerle ilgili haber gelince hemen olayı kaymakamlığa bildirdik.

* Sonra emniyet müdürümüzü de olayı bildirdik ve Mobese kameralarını incelemeye aldılar. Belediyemizin veterinerini inceleme yapması için gönderdik. Veteriner ile yaptığım görüşmede bana ‘arsenik, siyanür’ gibi güçlü bir zehirle öldürüldüğü yönünde bilgi verdi. Çünkü köpek ve kedilerin çenelerinde kasılmalar olduğunu söyledi.

* Zaten hayvanların saat 23.00 ile 01.00 arası gibi kısa sürede ölmesi bunu destekliyor. İşin ilginç tarafı bu zehirleri nasıl buldukları. Bizim belediye olarak bu ilaçlara ulaşmamız zorken bu tür insanların bulması nasıl oluyor bunu da anlamış değilim.

* Olayı yapan kişi 1 haftadır gerçekleştiriyor. Biz ölen hayvanların normal ölüm olduğunu düşünüyorduk ki, bu ölümlerin meydana gelmesiyle olayın katliam olduğuna karar verdik. Bunu yapan kişileri bulmak için sıkı bir takip başlattık. (DHA)