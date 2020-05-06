İşsizlik maaşı süresi uzatılsın!

CHP’li Şevkin, işsizlik maaşının devlet bütçesine uygun bir şekilde tam normalleşme sağlanıncaya kadar devam etmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi sundu.

”TEK GÜVENCELERİ İŞSİZLİK MAAŞI”

Corona virüsünün insanları derinden yaraladığını, başta sağlık olmak üzere ekonomik ve sosyal sorunların da arttığı bu süreçte binlerce insanın işsiz kaldığını hatırlatan Dr. Şevkin, şöyle konuştu:

* Salgından önce işsiz kalan vatandaşlarımızın yanı sıra salgın nedeniyle işini kaybeden insanların ekonomik olarak tek güvencesi ve gelir kapısı işsizlik maaşıdır.

* Normalleşme sürecinin ardından ekonominin kısa vadede toparlanamayacağı öngörüsü de hakimdir. Bu nedenle işsizlik maaşı sona eren, maaş bitimi yaklaşan binlerce insanımızın aç, açıkta kalmaması büyük önem arz etmektedir.

”TAM NORMALLEŞME SAĞLANANA KADAR DEVAM ETSİN”

Normalleşmenin tam olarak etkinleştiği sürece kadar işsizlik maaşı sona eren ve maaş alma süresinin bitimine kısa bir zaman kalan vatandaşların bu haktan yararlanmaya devam ettirilmesinin sağlanmasını isteyen Dr. Şevkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un şu sorulara yanıt vermesini istedi:

* Türkiye’de işsizlik maaşı alan toplam vatandaş sayısı kaçtır?

* 1 Ocak 2020’den itibaren önergenin yanıtlandığı tarihe kadar işsizlik maaşı alan ve sona eren vatandaş sayımız kaçtır?

* Covid-19 salgını sürecinde işsiz kalan vatandaş sayımız kaçtır?

* Vatandaşlarımızın ekonomik olarak zor durumda kalmaması için herhangi bir çalışma planınız mevcut mudur?

* İşsizlik maaşı dışında herhangi bir geliri olmayan insanlarımıza salgın sona erinceye kadar maaş ödemesi yapılması düşünülmekte midir?