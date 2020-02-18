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İstanbul’da ağır hasarlı 24 binanın yıkımına başlandı

İstanbul Bahçelievler’de 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak boşaltılan iki binanın yıkım çalışmalarına başlandı. İlçede hafta sonuna kadar riskli 24 binanın daha yıkımının tamamlanacağı öğrenildi.

13:24 -
Haberler Gündem
İstanbul’da ağır hasarlı 24 binanın yıkımına başlandı

Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 26 Eylül 2019'da tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bir anda çöken binanın ardından harekete geçti.

FOTO: DHA

Yapılan çalışmalar kapsamında yine daha önce depremde ağır hasar alarak boşaltılan Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan 2 binanın yıkım çalışmalarına bu sabah saatlerinde başlandı.

FOTO: DHA

Sabah erken saatlerde binaların yanına gelen ekipler, can ve mal güvenliği için binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların binaların çevresine yaklaşmaması için şeritler çekildi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan 42 yıllık binada 24 dairenin ve 6 dükkanın bulunduğu öğrenildi. (İHA)

Bahçelievler istanbul Mustafa Kemal
Son güncelleme: 13:36 18.02.2020
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