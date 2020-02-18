İstanbul’da ağır hasarlı 24 binanın yıkımına başlandı

Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 26 Eylül 2019'da tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bir anda çöken binanın ardından harekete geçti.

Yapılan çalışmalar kapsamında yine daha önce depremde ağır hasar alarak boşaltılan Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan 2 binanın yıkım çalışmalarına bu sabah saatlerinde başlandı.

Sabah erken saatlerde binaların yanına gelen ekipler, can ve mal güvenliği için binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların binaların çevresine yaklaşmaması için şeritler çekildi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan 42 yıllık binada 24 dairenin ve 6 dükkanın bulunduğu öğrenildi. (İHA)