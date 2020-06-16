İstanbul depremi pusuda bekliyor

Gökçe, Yunanistan'a kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın hem Türkiye hem de dünyanın en tehlikeli faylarından biri olduğunu söyledi. 1894 İstanbul, 1939 ve 1992 Erzincan, 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremlerinin aynı fay üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Gökçe, bu fayın yakın bir gelecekte Marmara Denizi'nde ve Türkiye'nin doğu bölgelerinde yeni deprem üreteceğini, aynı fayın üreteceği İstanbul depreminin de pusuda beklediğini bildirdi. Gökçe, şunları kaydetti:

*Bingöl Karlıova depremi uyarı niteliğinde bir depremdir. Bu fay, çoğunlukla 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretmektedir. Beklentimiz Karlıova depreminin bir uyarı niteliğinde olduğunu bilerek davranılması ve yapılan yasa ve yönetmelik değişiklikleri ile güçsüzleştirilen meslek odalarının yasal haklarının geri verilmesidir.

*Yoksa pusuda bekleyen daha büyük deprem yıkımlarının altından kalkmak kolay olmayacaktır. Bu nedenle ilgilileri bir kez daha uyarıyoruz.