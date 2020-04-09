İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Maskeler eczanelere dağıtılmaya başladı

Batuhan SERİM

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmelerden sonra ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararlaştırıldı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, maske temininin nasıl gerçekleşeceğine dair detaylı bilgileri SÖZCÜ'ye anlattı.

“20-65 YAŞ ARALIĞINA BEDELSİZ MASKE VERİLECEK”

Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasında 20-65 yaş aralığına bedelsiz maske verileceğini ifade eden Sarıalioğlu, şunları söyledi;

*Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımızın maske almasına gerek yok. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor zaten. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için maske verilmesi söz konusu değil.

*Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasında 20-65 yaş aralığına bedelsiz maske verilecek. Bununla ilgili İstanbul Eczacı Odası olarak biz bir basın açıklaması yaptık.

*’Vatandaşlarımız ciddi manada mağdur oluyor’ dedik. Çünkü bakanlık satışları yasakladı, maske satışlarını. Biz dedik ki, hızlı bir şekilde bedelsiz maskeleri hazırlayın, biz eczacılar olarak gönüllüyüz, bunları vatandaşlarımıza verelim dedik. Bu çağrımız karşılık buldu.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VATANDAŞLARA MESAJ ATACAK”

Tüm eczanelere maske dağıtımı gerçekleştirildikten sonra vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından mesaj atılacağını belirten Sarıalioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı temin ettiği maskeleri İstanbul'daki ecza depoları aracılığı ile eczanelerimize dağıtmaya başladı. Bugün mesai bitene kadar, 6’da kapatıyoruz eczaneleri, mesai bitene kadar eczanelerin yarısına maskeler ulaştı.

*Kalan yarısına da yarın öğleye kadar ulaşmasını planlıyoruz. Vatandaşlarımıza temini ile ilgili yarın öğlen civarlarında tüm eczanelerimizde maskelerimiz olduğunda, Sağlık Bakanlığı vatandaşlara bir mesaj atacak.

*Ücretsiz maskenizi gidin eczanenizden alın diyecek. Sonrasında vatandaş eczaneye müracaat ettiğinde onun T.C Numarası ve gelen mesajdaki kodu ile birlikte Bakanlığın sistemine kaydedeceğiz. Hastalarımıza 10 günlük beşer adet ücretsiz maske vereceğiz.

“BUGÜN İSTANBUL'DA BAŞLADI, YARIN ANKARA'DA BAŞLAYACAK…”

“10 gün sonra vatandaşlara bu mesaj tekrar mı gönderilecek?” sorusuna da yanıt veren Sarıalioğlu, “Bunun cevabını şu anda bilmiyoruz. Çünkü bu çok yeni ve bugün başladı, ilk defa bugün başlayan bir uygulama. Bugün İstanbul'da başladı, yarın Ankara'da başlayacak, yarından sonra da Türkiye'nin diğer illerinde başlayacak. 10 gün sonra İstanbul'a yeniden maske gelebilir mi, sıra gelir mi? Bunların cevabını bilmiyoruz. Ama bu uygulamayı başlattıklarına göre herhalde devamı olacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“KADEMELİ BİR ŞEKİLDE MESAJ ATILACAK”

Vatandaşların eczaneye geldiklerinde bir yığılma yaşanmaması için de önlem alındığını belirten Sarıalioğlu, Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara toplu mesaj atmayacağını söyledi.

Mesajı alan vatandaşın eczaneye gideceğinin altını çizen Sarıalioğlu, “Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

“LÜTFEN KENDİLERİNİ İZOLE ETSİNLER”

Vatandaşlara evlere çıkmaması konusunda uyarıda bulunan Başkan Sarıalioğlu, “Vatandaşlarımızdan ricamız var. Ne olur ihtiyaç olmadığı sürece evlerinden çıkmasınlar diyoruz. Bakın bizim eczanelerimiz şu anda en ön cephede, bulaşma riski en yüksek olan iş yerleri. O yüzden vatandaşlarımızdan, elzem bir durumları olmadıkça lütfen kendilerini izole etsinler. Sokağa çıkmasınlar. Bu pandemiyi hep birlikte minimum hasarla atlatalım. Vatandaşlarımızdan bunu talep ediyoruz” dedi.

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