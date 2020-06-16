İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ ve AYEDAŞ güncel elektrik kesinti listesi…

İstanbul'da 16 Haziran Salı günü belirli ilçelerde planlanan elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından hangi ilçelerde elektriklerin kesik olacağı listesi açıklandı. İşte İstanbul'da güncel elektrik kesintisi listesi…

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 HAZİRAN

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MANAV, YENİCE, ŞENER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517351)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANADOLU, AYCAN, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADAĞ, MOZAİK, RÜŞTÜ, TABUR, YÜCEALP sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148. sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516123)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516535)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516531)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah LOZAN, ÖZEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516745)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ŞEN sk / BOYALIK mah KUFALI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519384)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk 10:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516091)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KİRAZ sk 13:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(251609)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKBUĞDAY, ALİ AYGÜN, ARMA, AVCI, AYAZMA, AŞIK VEYSEL1, BOYACI, DEDE EFENDİ, DEMİRLİ, DÖNMEZ, FEVZİ ÇAKMAK, GÖNENÇ, GÜVEN BLOKLARI, GİRNE, HARMANTEPE, IHLAMUR YOLU, LÜTFÜ KALFA, MEZARLIK, NEHİR, REŞİTPAŞA, SIVACI, TÜRBE, ÖNDER, ŞENKAZAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, GİRNE, REŞİTPAŞA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1967. sk / SAADETDERE mah 93. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517324)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 903., 905., 907., 908., 911., 912., 913., 924., 934., 937., 938., 939., 940., 941., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1000., 1001., 969., 976., 977., 978., 979., 980., 981., 982., 983., 987., 988., 989., 999., BİRLİK, MEHMET AKİF sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508392)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., YALÇIN KOREŞ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517618)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517632)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sk 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517634)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517260)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1059., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517262)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk 16:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519458)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517883)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517882)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk / ETİLER mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk 16:30-17:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517633)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AYGÜL, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, EĞLENCE, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, OĞUL, YAĞHANE ÇIKMAZI sk 15:30-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517624)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah YENİ ALEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KAYISI, TARCAN sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517940)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, KAYIŞDAĞI, OSMANLI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517694)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk 14:15-15:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516109)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah GÜMRÜK MEVKİİ 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516110)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHARİYE, E5 KUZEY YANYOL, HACIBEY, HİSARÖNÜ, KÜRK, LİMON, MİLLET 2, SUTAŞI, TOMRİS, TULUMBADERE, UĞUR 1, VATAN 2, VOLKAN, YALI, ŞAN sk / YENİMAHALLE mah E5 KUZEY YANYOL, SEDAY, TULUMBADERE, YALI sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518800)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ÇANAKÇA mah AMBARLI, AYŞEN, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, FERHATHOCA ÇIKMAZI, GALİP HOCA, HAFIZ ÖMER, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, OKUL, PİREN, RIHTIM, STAD, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, VUSLAT, ZERDA, ÇINAR sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516173)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 349., 541., 615., 620., BALIK YOLU, DOĞAN ARASLI, SIDIKA CEBECİOĞLU sk 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514238)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 466., 467., 471., 472., 473., 474., HACI BEKTAŞ VELİ sk / SULTANİYE mah 322., 602., 606., 610., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 622., 623., 624., 625., 627., 628., 629., 630., 632., 633., 634., 635., 637., 638., 639., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 649., 650., 651., 653., 654., 656., 657., 658., 659., 705., 706., 707., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514239)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3018., 3019. sk 08:30-10:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516090)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 264., 378., 396., AVNİ ANIL sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516264)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 2630., 562., BÖĞÜRTLEN, EĞİTİM, KAUÇUK, KIZILCIK, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, SEVİNÇ, TILSIM, ZEYTİN, ÇİMEN, ŞEBNEM, ŞİİR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517576)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2515324)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517823)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah KARAKOL sk / BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ARABACIOĞLU, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, DİVRİKLİ, GÜLLAÇ, HACI ARİFBEY, HALICILAR ÇARŞISI, KALPAKÇILARBAŞI, KARAMANLIOĞLU, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KOLTUK KAZAZLAR, KUYUMCULAR, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, REİSOĞLU, SANDAL BEDESTENİ, SİPAHİ, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERZİBAŞI ARALIĞI, TERZİLER, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ZENNECİLER, İNCİCİLER sk / MOLLA FENARİ mah BİLEYCİLER, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, İSKENDER BOĞAZI sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, SUCU BAKİ, TİYATRO sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, HAZNEDAR, KALAYCI ŞEVKİ, KALAYCI ŞEVKİ ÇIKMAZI, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, SEKBANBAŞI, TİYATRO ARALIĞI, YAKUPAĞA FIRINI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506520)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZ, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516548)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DESTAN, GAMZE, HİMMET, LİSE sk 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514769)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 15:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516710)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KAĞITHANE, SEVİLEN sk / MERKEZ mah AKÇAY, BAHTİYAR, CEYLAN, DEVELİ, DOST, GÜZELYURT, KAĞITHANE, LİMON, SÜMER, UĞUR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, DEVA, KAĞITHANE, LİMON, SEYHAN, YAYLA sk 15:30-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517220)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, EMEKTAR, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, KEMAL ATATÜRK sk 17:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517232)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BADİ, BATANAY, BATURAY, BOZKURT, BİTKİ, CEM SULTAN, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, GÖRGÜ, GÜVERCİN, KALE, KISIKLI, NERGİS, PEHLİVAN, RENK, YENİÇERİ, YEŞİL KIBRIS, YOLAÇAR, ÇELEBİ MEHMET, ÇİMEN, ÖRNEK, ÖTÜGEN, ŞEHİT ŞENOL ÇOLAK, ŞENER sk / SULTAN SELİM mah BADEM, BANU, BATANAY, BATURAY, BESTE, BOYLU, DUMAN, FAZIL, HANZADE, KILIÇKAYA, NERGİS, TUNA, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517166)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BALIK, DİLEK, NATO, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517787)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA, DAVET, ERHAN, KARADENİZ, KARADUT, KİTLE, PUSULA, SINIR, ÇEŞME sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517314)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, KIRMIZIGÜL, SARIGÜL, TUNA sk 19:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514750)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, ALAKARGA, BAYRAKTAR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517920)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah FISTIKLI BAĞLAR sk / REŞİTPAŞA mah SEZAİBEY sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517271)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517860)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517866)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, GÜZELCE ALİPAŞA , KAMER HATUN ÇIKMAZI, KEREM ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI, YUNUS, YÜCE, ÇİMENZAR sk 06:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517868)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah ÇERKEZKÖY, KÜÇÜK ÇELTİK, ASMALI ÇIKMAZI, AYDINLIK sk. 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517768)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk / BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518716)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2080. sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518801)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DERE 2, DOLAPDERE, EŞREF EFENDİ sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON sk 17:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517630)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESEN, FERİKÖY FIRIN, HASAT, KAZIM ORBAY, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517925)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKŞEMSETTİN, BOSNA, FAZİLET, SAFAHAT, SİTELER CAMİİ, YAKAMOZ, YEŞİL ADALILAR, ÖĞRETMENLER sk 18:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516709)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517797)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 646., 647., 647/1., ABDİ İPEKÇİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 1410/3., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk 14:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517796)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., SABRİ ÜLKER, İETT SİTE YOLU sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517683)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah 323., G/58., G/61., G/65., G/66., G/67., G/67/1., G/67/2., SABRİ OBENİK, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517687)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah 323., G/44., G/45., G/48., G/58., G/59., G/60., G/61., G/64., G/65., G/65/1., G/66., G/67., G/67/1., G/67/2., SABRİ OBENİK, SABRİ ÜLKER, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk 11:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517690)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 244. sk / MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/57., G/58., G/60., YENİ ÇİFTLİK YOLU sk / SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU, YUNUS EMRE sk 15:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517695)

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTESİ



ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ATAŞEHİR

15:00 – 20:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY – Sokak: YANAR

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY – Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY – Sokak: YANARDAĞ

BEYKOZ

15:00 – 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: 38

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: 45

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: 75

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ACARLAR – Sokak: 85

09:00 – 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: RİVA

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: RİVA – Sokak: ELMAS TABYA

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: RİVA – Sokak: DALGIÇLAR

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: RİVA – Sokak: EVCİMEN

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: RİVA – Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ ŞENER

15:00 – 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİ MAHALLE – Sokak: HASENAT

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİ MAHALLE – Sokak: BEYLERBEYİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİ MAHALLE – Sokak: BULUTLU S

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİ MAHALLE – Sokak: ARKBOYU

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİ MAHALLE – Sokak: ZELAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİ MAHALLE – Sokak: RÜZGARLIBAYIR

KADIKÖY

15:00 – 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: RASİMPAŞA – Sokak: KARAKOLHANE

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: RASİMPAŞA – Sokak: RECAİZADE

PENDİK

15:00 – 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: VELİBABA – Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: VELİBABA – Sokak: ÇAĞLAYAN

SANCAKTEPE

15:00 – 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: FATİH – Sokak: HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: FATİH – Sokak: TERZİ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: FATİH – Sokak: ŞİİR

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: FATİH – Sokak: OSMANLI

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: FATİH – Sokak: BEKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: FATİH – Sokak: EMİRGAN

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: FATİH – Sokak: GÜR

SULTANBEYLİ

11:00 – 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: ÇUKUR YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: HEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: KIVIRCIK

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: MACAR

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: RAVZA

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: REGAİB

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: DİRAYET

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: AZIK

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: HAYMANA

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: İKTİBAS

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: ALEM

15:00 – 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: MİMAR SİNAN – Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: MİMAR SİNAN – Sokak: AKYAZI

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: MİMAR SİNAN – Sokak: DİLBER

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: MİMAR SİNAN – Sokak: SELCAN

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: MİMAR SİNAN – Sokak: YUNUS

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: MİMAR SİNAN – Sokak: KAYIN

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: MİMAR SİNAN – Sokak: ÖNCÜ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: MİMAR SİNAN – Sokak: BEYAZIT

09:00 – 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: KIVIRCIK

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: MAKSUT

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: YAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: TAKAT

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: AHMET YESEVİ – Sokak: ÖZTÜRK

ÜMRANİYE

15:00 – 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ÇAKMAK – Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ÇAKMAK – Sokak: ÇAKMAK CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ÇAKMAK – Sokak: ALSANCAK

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ÇAKMAK – Sokak: MEKAN

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: ÇAKMAK – Sokak: SAATÇİ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: TEPEÜSTÜ – Sokak: KANDİL

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: TEPEÜSTÜ – Sokak: POYRAZ

15:00 – 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: TEPEÜSTÜ – Sokak: POYRAZ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: TEPEÜSTÜ – Sokak: GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: TEPEÜSTÜ – Sokak: TEPEÜSTÜ ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: TEPEÜSTÜ – Sokak: BİZİM

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: TEPEÜSTÜ – Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: TEPEÜSTÜ – Sokak: KAŞGARLI MAHMUT

15:00 – 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİŞEHİR – Sokak: 3117.

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİŞEHİR – Sokak: 3118.

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİŞEHİR – Sokak: 3142.

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİŞEHİR – Sokak: 3143.

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİŞEHİR – Sokak: 3008.

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: YENİŞEHİR – Sokak: 3009.

ÜSKÜDAR

15:00 – 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: İCADİYE – Sokak: CEMİL MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: İCADİYE – Sokak: HAŞACI RAİF

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: İCADİYE – Sokak: İMAM GALİP

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: İCADİYE – Sokak: MÜNECCİMBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: İCADİYE – Sokak: SETLİ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: İCADİYE – Sokak: TÜRK HATUN

15:00 – 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: BULGURLU – Sokak: MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: BULGURLU – Sokak: PEMBEKARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: BULGURLU – Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ – Mahalle: BULGURLU – Sokak: BAĞLARİÇİ

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