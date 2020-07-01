İstanbul Havalimanı’nda corona virüsü test merkezi açıldı

Corona virüsü salgınında 1 Haziran’dan itibaren başlayan yeni normal süreçte, İstanbul Havalimanı dış hatlar terminaline corona virüs PCR testlerinin yapılabileceği merkez kuruldu. İstanbul Havalimanı, içerisinde laboratuvar bulunan ilk havalimanı oldu.

SAATTE 2 BİN TEST YAPILABİLİYOR

test merkezini gazetecilere tanıtan İstanbul Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatin Mere, “Buranın saatlik kapasitesi yaklaşık 2 bin, 50 tane numune alma kabinimiz var burada. İki saatlik dilimde ortalama 2 bin test, gün sonu ise 30-40 bin teste hizmet verebiliyor bu laboratuvar” dedi. (İHA)