İstanbul Sözleşmesi’nde değişiklik tartışılıyor

HUKUKİ SORUNLAR VAR

Kadınları ve çocukları her türlü şiddetten koruma sözü veren sözleşme için AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor” demişti.

Adalet Bakanlığı ve AKP kurmayları, sözleşmeyle ilgili çalışma yapıp Erdoğan'a sunacak. Ancak bazı hukuki sorunlar da var. Sözleşmenin 72. Maddesi, taraflardan birinin bu sözleşmede değişiklik yapmak istemesi durumunda getireceği tekliflerin, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iletilmesini ve genel sekreter tarafından Avrupa Konseyi üye devletlere ve bütün imza sahiplerine gönderilmesini öngörüyor.

ONAYLAYAN İLK ÜLKEYİZ

Teklifi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi değerlendirecek, çoğunluk benimserse değişiklik kabul edilebilecek. Sözleşme onaylandıktan sonra bazı maddelere çekince (şerh) konulmasına yönelik bir alternatif hüküm ise maddeler arasında yok. Türkiye, sözleşmeyi hiçbir şerh koymadan onaylayan ilk ülkeler arasında.