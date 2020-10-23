İstanbul’da 2 buçuk ton sahte içki ele geçirildi

Türkiye genelinde sahte içkiden ölümler 70'in üzerine çıkarken güvenlik güçleri, denetimlerini sıklaştırdı. İnsan hayatını hiçe sayarak sahte içki üretenlere yönelik çalışma yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Arnavutköy'de sahte içki üreten bir şüpheliyi belirleyince harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından, şüphelinin bir antrepodaki sahte içkileri piyasaya süremeye hazırlandığı anlaşıldı.

SAHTE RAKI

Yapılan çalışmaların ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, 100 cl.'lik şişeler içerisinde çok sayıda sahte rakı ele geçirdi. Bandrollü Ürün İzleme Cihazı (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen rakıların 2.5 ton olduğu belirtildi.

İş yeri sahibi O.K. sahte rakıların ele geçirilmesinin ardından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen O.K. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

JANDARMA'DAN SAHTE İÇKİ UYARISI

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.