İstanbul’da ‘2 yakaya 2 deprem parkı’ için ilk adım atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi BİMTAŞ, 7 Mayıs 2020’de Topkapı Deprem Parkı projesinin hazırlanması hizmet alımı ihalesi düzenledi. İhalenin maliyeti 616 bin 100 TL olarak belirlendi. 3 teklifin sunulduğu ihaleyi Aytaç Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket ile 15 Mayıs 2020’de 446 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre Topkapı Deprem Parkı projesi 22 Ağustos 2020’ye kadar hazırlanarak İBB’ye teslim edilecek. Topkapı Deprem Parkı, Panorama 1453 Müzesi Parkı ve Topkapı Kültür Parkı’nı da içeren 215 bin metrekarelik alanda uygulanacak.

DEPREM SEFERBERLİK PLANI’NDA AÇIKLANMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Eylül 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen İstanbulluların yüreğini ağzına getiren 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kez toplanan ekim ayı meclisinde “Deprem Seferberlik Planı’nı açıklamıştı.

İmamoğlu, Avrupa yakasında ‘Zeytinburnu/Topkapı Deprem Parkı’ ile Anadolu yakasında ‘Ataşehir/Anatepe Deprem Parkı’ uygulamasını hayata geçirerek bu parkların afet öncesi eğitim ve koordinasyon faaliyetleri için kullanılacağını söylemişti.