İstanbul Valisi Yerlikaya’dan “asker uğurlama” uyarısı

Aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu birçok ilde asker uğurlamaları corona virüs salgını ile mücadele kapsamında geçen ay alınan kararla yasaklanmıştı.

Karara göre; asker uğurlama yasağı süresince askerleri sadece birinci derece yakınları yolcu edecek, uğurlama gibi etkinlikler yapmayacak. Yasak kapsamında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yapılması da kısıtlanmıştı.

“HEYECANINIZI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUM AMA…”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 8 Ağustos itibariyle başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve ailelerine videolu bir mesajla seslendi. Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Askere gidecek sevgili gençlerimiz, değerli kardeşlerim, Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibariyle İstanbul’dan 16 bin 346 evladımız, vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir yanına dağılacak.

* Evlatlarının asker olacağı günü özlemle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan sevgili gençlerimiz, heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Lütfen, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın” dedi.

“Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin” diyen Yerlikaya, “Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin. Sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin. Yolunuz açık olsun. Şimdiden hayırlı tezkereler” ifadelerine yer verdi. (DHA)