İstanbul’da binlerce kişi bu haberi bekliyordu! AKP-MHP grubu engel oldu

2018 yılında çıkarılan imar barışından yararlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyeti üzerindeki arazilere kaçak olarak yapıların durumu İBB Meclisi temmuz ayı oturumlarında gündeme geldi.

İstanbul'da yaklaşık 2-3 bin kişiyi ilgilendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kayıt belgesi almış hak sahiplerine tapularının verilebilmesi için İBB Emlak Müdürlüğü bir teklif hazırladı.

Teklifte, bakanlığında yayımladığı konuyla ilgili tebliğde; belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlara inşa edilmiş yapılara yapı kayıt belgesi verilebileceği ve bedeli belediyeye ödenmek kaydıyla taşınmazların doğrudan satılabileceğinin bildirildiği aktarıldı.

“SATIŞ YÖNETİMİ BELİRLENSİN”

Teklifte, tebliğde yapının sahibine başvurusu halinde satışın ne şekilde yapılacağına açıklık getirilmediğine dikkat çekilerek, İBB Meclisi'nin satışın nasıl yapılacağı ile ilgili karar alması istendi. Teklif meclise havale edildi.

MÜDÜRLÜĞÜNE İADE EDİLDİ

Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak komisyonlarının ortak raporunda belediye meclisine ait bir yetkinin, genel yetki devri şeklinde İBB başkanlığına devredilmesinin hukuken mümkün olmadığı kaydedildi.

Satışı yapılacak taşınmazların her biri için taşınmaz tapu bilgileri gibi verilerin yer aldığı dosyaların sunulması halinde değerlendirme yapılacağı belirtilerek dosya müdürlüğüne iade edildi. İade kararı CHP-İYİ Parti grubunun muhalefeti, AKP-MHP grubunun “kabul” oyları ile geçti.

“2-3 BİN KİŞİ BU KARARI BEKLİYOR”

Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Mithat Çelik karara tepki göstererek şunları söyledi:

* Bakanlıktan yapı kayıt almış binlerce vatandaşa AKP ‘hayır' dedi. İnsanlar tapularını bekliyor, ödeme yapmaya hazırlar.

* Yasa da belediyeye ‘satışı yap' diyor. İzlenecek yolun belirlenmesi için meclise teklif getirildi.

* AKP, bu yerlerin kime verileceğini görmek istedi. Ama bu talep yasal değil. Vatandaşın elinden bakanlıktan alınmış yapı kayıt belgeleri var. 2-3 bin kişi bu kararı bekliyordu.

* Belediyeye de gelir getirecekti. Ama şu an vatandaş tapusunu alıp parayı yatıramıyor.