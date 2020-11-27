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İstanbul’da bugün bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişi sayısı belli oldu

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle bugün 179 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İstanbul'da bir ilk yaşanmış, cenazelerin İBB'nin otobüs bagajında taşıdığı görüntülenmişti.

Güncellenme: 19:21, 27/11/2020
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İstanbul’da bugün bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişi sayısı belli oldu

İstanbul'da 27 Kasım itibariyle ‘bulaşıcı hastalık’ kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 179 oldu.

İstanbul'da bugün toplam 397 kişi vefat etti. SÖZCÜ’nün dün görüntülediği İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Küçükçekmece Mezarlıklar Gasilhanesi’nde çok sayıda cenazenin bulunduğu görüldü.

FOTO: SÖZCÜ

OTOBÜS BAGAJLARINDA TAŞINDI

Kilyos Mezarlığı'nda yeni defnedilmiş cenazelerin mezarları, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilmeyi bekleyen tabutların ve Alibeyköy Gasilhanesi'nde bekleyen cenazeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) otobüslerinin bagajında taşınan tabutlar da SÖZCÜ tarafından görüntülenmişti. Fahrettin ÖZTÜRK/İSTANBUL

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Yayınlanma Tarihi:19:13,
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