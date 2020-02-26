İstanbul’da en çok Suriyeli hangi ilçede? İşte sayılar

Türkiye’de'de yaşayan Suriyeli sayısı 14 Şubat 2020 itibarıyla bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak, toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi oldu.Suriyelilerden 959 bin 413'ü İstanbul'da yaşıyor. 39 ilçede yaşayan Suriyelilerin sayısı ise her bölgeye göre ayrılıyor. En fazla Suriyeli Esenyurt İlçesi'nde yaşarken, en az Suriyeli ise Adalar'da yaşıyor.
Esenyurt: 127 bin 210
Fatih: 80 bin 920
Bağcılar: 79 bin 305
Başakşehir: 66 bin 234
Sultangazi: 63 bin 331
Esenler: 58 bin 342
Küçükçekmece: 49 bin 749
Arnavutköy: 44 bin 244
Beyoğlu: 39 bin 298
Gaziosmanpaşa: 37 bin 362
Kağıthane: 36 bin 640
Sultanbeyli: 30 bin 200
Avcılar: 30 bin 21
Bahçelievler: 29 bin 899
Zeytinburnu: 24 bin 503
Güngören: 20 bin 788
Eyüpsultan: 20 bin 736
Ümraniye: 19 bin 211
Bayrampaşa: 19 bin 20
Sancaktepe: 16 bin 445
Pendik: 11 bin 334
Beylikdüzü: 8 bin 302
Şişli: 5 bin 705
Büyükçekmece: 5 bin 5
Tuzla: 4 bin 816
Beykoz: 4 bin 416
Üsküdar: 4 bin 8
Silivri: 3 bin 873
Ataşehir: 3 bin 377
Çekmeköy: 3 bin 67
Maltepe: 3 bin 65
Sarıyer: 2 bin 771
Kartal: 2 bin 457
Kadıköy: 1.324
Bakırköy: 790
Beşiktaş: 637
Şile: 444
Çatalca: 419
Adalar: 145