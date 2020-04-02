İstanbul’da her 100 bin kişiden 57’si virüs taşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün ilk kez corona virüsü vaka sayılarını il bazında açıkladı. Listenin ilk sırasında 8 bin 852 vakayla İstanbul var. Türkiye genelindeki 15 bin 679 vakanın yüzde 56’sının İstanbul’da olduğu ortaya çıktı.

HER 100 BİN KİŞİDEN 57'Sİ VİRÜS TAŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, Sağlık Bakanlığı'nın son açıklaması ve TÜİK verilerine göre bir hesaplama yaptı. Buna göre 1 Nisan itibariyle İstanbul’da kilometrekareye düşen corona virüsü vaka sayısının 1.62 olduğu görüldü. Nüfusu 15 milyon 519 bin 267, yüz ölçümü 5 bin 461 kilometrekare olan İstanbul'da yapılan hesaplamaya göre kilometrekare başına 1.62, 100 bin kişi başına da 57 corona virüsü vakası düşüyor.

İZMİR'DE KİLOMETREKAREYE 0.07 VAKA

853 vakanın bulunduğu İzmir'de 4 milyon 367 bin 251 nüfus ve 11 bin 891 kilometrekarelik yüz ölçümünde kilometrekare başına 0.07 vaka düşüyor. Yani 100 bin kişi başına düşen vaka sayısı 20.

5 milyon 639 in 76 kişilik nüfusa ve 25 bin 632 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Ankara'da kilometrekare başına 0.03 vaka düşüyor. Her 100 bin kişiden 13'ü corona vakası.

KONYA'DA 584 VAKA

Konya, 2 milyon 232 bin 374 kişilik nüfusa ve 40 bin 838 kilometrelik yüz ölçümüne sahip. Kentte 584 vaka açıkladı. Kilometrekare başına 0.01 vaka düşerken her 100 bin kişiden 26'sı virüsü taşıyor. Kocaeli, 1 milyon 953 bin 35 nüfus ve 3 bin 397 kilometrekare yüz ölçümüne sahip. 410 vakanın bulunduğu kentte kilometrekareye 0.12 her 100 bin kişiye de 21'i corona vakası düşüyor.

ISPARTA'DA DİKKAT ÇEKEN RAKAM

444 bin 914 kişilik nüfusa, 8 bin 946 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Isparta'da 268 vaka bulunuyor. Bu rakamlara göre kilometrekare başına 0.03, her 100 bin kişiye de tam 60 vaka düşüyor. 1 milyon 29 bin 650 kişilik nüfusa, 4 bin 824 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Sakarya'da da 207 vaka bulunuyor. Her 100 bin kişiye 20 vakanın düştüğü kentte, kilometrekare başına 0.04 hasta denk geliyor.

ADANA'DA 197 VAKA

Adana, 2 milyon 237 bin 940 nüfus, 13 bin 844 kilometrelik yüz ölçümüne sahip. 197 vakanın bulunduğu şehirde, 100 bin kişiye 9 vaka, kilometrekareye de 0.01 vaka düşüyor. 3 milyon 56 bin 120 kişilik nüfusa, 10 bin 813 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Bursa'da da 135 vaka görüldü.

Her 100 bin kişiden dördü corona virüs taşıyor. Kilometrekare başına da 0.01 vaka düşüyor. Samsun da 1 milyon 348 bin 542 nüfus, 9 bin 725 metrekarelik yüz ölçümüne sahip. Kentte 112 vaka var. Bu; kilometrekare başına 0.01, her 100 bin kişiye de 8 vaka düşüyor anlamına geliyor.