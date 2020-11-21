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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 02:41, 21/11/2020
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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan veIŞİD’e hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Tuzla, Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Başakşehir'in de aralarında olduğu 11 ilçede çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Suriye ve Irak gibi sıcak bölgelerde bulunan daha sonra yasadışı yollarla ülkemize girdikleri tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

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