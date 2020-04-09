İstanbul’da kavga eden komşulara sosyal mesafe cezası

Maltepe Süreyya Paşa Sitesi'nde 6 Nisan günü saat 23.30’da Umut Ç. ve Suat G. arasında park yeri tartışması başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki komşu arasında kavga çıktı. Araya güvenlik görevlilerinin girmesi üzerine taraflar sakinleşirken, olay yerine polis çağrıldı.

Komşusu Umut Ç.'den şikayetçi olduğunu belirten Suat G. ifadesinde, “Aracımı park etmiştim. Güvenlik görevlisi beni arayarak aracımı bulunduğu yerden çekmemi istedi. Aracımı çekmeye geldiğimde Umut Ç. bana saldırdı” dedi.

Birbirinden şikayetçi olan iki komşu Gülsuyu Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezinde işlemleri yapılan iki komşuya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira para ceza uygulandı.