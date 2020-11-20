İstanbul’da sahte içki deposuna baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin hazırlandığı adres belirlendi. Silivri'de belirlenen adrese baskın düzenledi.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÜRETİM

Adreste arama yapan jandarma ekipleri ilk olarak, sağlıksız koşullarda damıtılmak üzere bekletilen üzüm dolu bidonlar ile karşılaştı. Oturma odası olarak kullanılan alana kurulu damıtma düzeneği, çatı arasında gizlenmiş haldeki içki şişeleri ve bidonlar jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Aramalar neticesinde şişelenmiş ve şişelenmeye hazır vaziyette 5 bin 87 litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler S.K.,B.K.,H.M.ve H.Ç 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

JANDARMADAN UYARI: BANDROLLERİ İNCELEYİN

Sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceğini belirten Jandarma yetkilileri; İçki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiğini ifade etti.