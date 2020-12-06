İstanbul’da sahte para operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Parada Sahtecilik” konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında Beyoğlu ilçesi Hacı Ahmet Mahallesi’nde Suriye uyruklu bir kişinin sahte para imal ettiği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

4 Aralık günü Hacı Ahmet Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri ikamette yapılan aramalarda; 70 adet 10 bin dolarlık balya halinde toplam 700 bin dolar sahte para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet fişek, 22 gram metamfetamin ve 4 gram kubar ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu Yahya B. (23) yakalanarak gözaltına alındı.