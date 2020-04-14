İstanbul’da yeğen dehşeti

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde dün 18.00 sıralarında aralarında husumet bulunan Kurtuluş Ocak ve kardeşi Fuat Ocak arasında arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada iddiaya göre, Fuat Ocak ve oğlu A.O. ile birlikte Kurtuluş Ocak'a saldırdı. Kavganın alevlenmesi üzerine silahını çıkaran A.O. ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu Kurtuluş Ocak'ın eşi Güleren Ocak (42) isimli kadın vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın hastaneye sevk edilirken, A.O. ise kaçtı.

7 KİŞİYE SOSYAL MESAFEDEN İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kavgaya karışan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet kanunundan cezai işlem yapıldı. Hastanede tedavi altına alınan Güleren Ocak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin A.O.'yu yakalama çalışmaları sürüyor.

“CANİ YAKALANSIN İSTİYORUZ”

Yaşadıkları dehşeti SÖZCÜ'ye anlatan Gökçen Ocak, “Olay günü Fuat Ocak ve oğlu bize hakaret ettiler. Kendilerinde corona virüs teşhisi konduğu için yaklaşmak istemedik. Ancak küfür ederek bize saldırdılar. Fuat Ocak'ın oğlu silahıyla bize doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu kayınvalidem yaralandı. Eşim ve kayınbabam da darp edildi. Can güvenliğimiz olmadığı için evimize dahi gidemiyoruz. İnşallah o cani yakalanır” dedi.