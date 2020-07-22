İstanbul’daki bu görüntüler büyük tepki çekti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AKP’li Şile Belediyesi’nin İBB yazısının yer aldığı bankların sökülerek Şile Belediyesi yazısının koyulduğunu gösteren görüntüler paylaştı.

Özkan paylaşımında, “Bu kadar nefret olmaz! Ak Partili Şile Belediyesi, ahşap banklardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılarını söküp, Şile Belediyesi yazarak, Şile’ye hizmet götürdüğünüzü mü zannediyorsunuz?” ifadelerine yer verdi.

“BELEDİYECİLİĞİ TAHT KAVGASINA ÇEVİREN ORGANİZE KÖTÜLÜK”

Görüntüleri yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, “Belediyeciliği taht kavgasına çeviren “organize kötülük” halkın vergisini çarçur etmeye devam ediyor. Biraz utanmanız olsun, yüzünüz kızarsın!” diye konuştu.

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