İstanbul’daki riskli yapılar için beklenen karar: O yapılar yıkılıp yeniden yapılabilecek

İstanbul genelindeki riskli yapıları dönüştürmek üzere İBB Meclisi'nde önemli bir adım atıldı. İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, mevcut imar planlarına eklenmek üzere plan notu teklifi hazırladı.

Teklif, 17 Aralık tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme sunuldu. Teklifte, son olarak İzmir'de meydana gelen depremin bir kez daha şehirlerdeki yapı stokunun bir an önce depreme dayanıklı bir şekilde yenilenmesi gerçeğini gün yüzüne çıkardığı belirtildi. İstanbul'da afet riskine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yakılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlama çalışmalarında da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.

DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞEMİYOR

Teklifte; zamanında yürürlükte olan imar planına ve mevzuata uygun şekilde ruhsat alarak yapılaşmış, günümüzde deprem riskine karşı dayanıksız olduğu tespit edilmiş binaların sonrasında onaylanan imar planlarında alınan kararlar gereği yapılaşma alanlarının azaltılması nedeniyle dönüşümünün ya gerçekleşemediği ya da çok düşük oranda kaldığı belirtildi. Bu amaçla onaylı ruhsat belgesi bulunan depreme dayanıksız hale gelmiş binaların yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamak amacıyla plan notu hazırlandığı kaydedildi.

HANGİ BİNALAR YARARLANACAK?

Buna göre teklif edilen plan notundan ilgili yasa kapsamında “riskli yapı” olarak tespit edilmiş, ruhsatlı, imar planlarına göre yapılaşma izni bulunan alanlarda kalan binalar yararlanabilecek. Toplam inşaat alanı onaylı ruhsatta belirtilen alan esas alınarak hesaplanacak. Yapı yükseklikleri, mevcut imar planına, çevre yapılaşma şartlarına ve siluet kararlarına uygun olarak belirlenecek. Bu plan notundan; yapı yasaklı alanlarda, heyelan bölgelerinde, tarım-orman-sit ve diğer koruma alanlarında, dünya miras alanlarında, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde kalan yapılar yararlanamayacak.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Teklife ilişkin hazırlanan komisyon raporunda; İstanbul'da yürürlükte olan 5 bin ölçekli nazım imar planlarının bu not eklenerek hazırlanması, gerekli kurum görüşlerinin alınarak ivedilikle meclise sunulması, ilçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanarak alt ölçekli 1/1000'lik uygulama imar planlarının notlarına eklenmesi ile ilgili hazırlık yapılması uygun bulundu. Rapor oybirliği ile kabul edildi.

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