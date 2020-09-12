İstanbul’daki yasaklar AKP’nin o toplantısı için mi ertelendi?

İstanbul Valiliği dün, yat ve teknelerde nişan, kına ve düğün etkinlikleri ile açık havadaki konser, gösteri, festival ve benzeri etkinliklere yasak getirdi. Ancak alınan bu karar daha sonra değiştirildi ve bu hafta sonu muaf tutuldu. Yasakların pazartesi günü başlamasına karar verildi.

Karara tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “İstanbul’da pandemi için alınan kararların pazartesiye ertelenmesinin cevabı burada” diyerek Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesindeki duyurunun ekran görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sayfasında ‘Günlük Program’ bölümünde bugün ‘AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı (Haliç Kongre Merkezi)’ etkinliğinin yer alması dikkat çekti.