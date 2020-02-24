İşte işsizliğin fotoğrafı!

ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere toplam 830 kişilik engelli ve eski hükümlü ile tahmil-tahliye işçisi başvuruları İŞKUR tarafından alınmaya başlandı.

İŞE GİRMEK İSTEYEN BİNLERCE KİŞİ KUYRUĞA GİRDİ

Başvuruların bugün başlayacağını duyan binlerce kişi, sabahın ilk ışıklarından itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Rize İŞKUR'un önünde uzun kuyruklar dikkat çekti.

İŞKUR yetkilileri acele edilmemesi gerektiği yönünde vatandaşlara açıklama yaparak başvuruların Cuma gününe kadar alınacağını duyurdu.

Başvuruların ayrıca İŞKUR İl Müdürlükleri ile Ardeşen, Pazar, Çamlıhemşin, Hemşin ve İkizdere ilçe belediyelerindeki İŞKUR hizmet noktalarından ve İŞKUR'un internet sayfası http://www.iskur.gov.tr üzerinden de yapılabileceğini dile getirildi.

HANGİ KENTE KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Rize için 565'i tahmil tahliye işçisi, 35 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere 617 kişi ile Trabzon için 120'si tahmil tahliye işçisi, 9 engelli ve 3'ü eski hükümlü olmak üzere 132 kişi, Artvin için 75'i tahmil tahliye işçisi, 3'ü engelli ve 2'si eski hükümlü olmak üzere 80 kişi ve Giresun için 1 eski hükümlü olmak üzere toplam 830 kişinin alınacağı belirtildi.

SGK'lı işçilerin de mevsimlik işçi alımına müracaat etme hakları bulunurken tahmil tahliye işçisi kadrosuna 18-50 yaş arasında en az ilkokul mezunu erkekler başvuruda bulunabilecek. Bu kadroya kadın işçilerin başvurusu alınmayacak. Engelli ve eski hükümlü kadrolarına ise engelli kadın ve eski hükümlü olan kadınlar da başvuruda bulunabilecek.

İşe girmeye hak kazanacak adaylar 2020 yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte mevsimlik işçi olarak 6 ay istihdam edilecek.