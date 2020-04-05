İşte Türkiye’de üretilmeye başlanan corona virüsü ilacının detayları!

Yerli ilaç firması Abdi İbrahim, corona virüsü hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacını Türkiye’de üreterek Sağlık Bakanlığı’na ücretsiz olarak teslim etmeye başladı.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “İlk ithal ettiğimiz klorokin fosfat adet olarak 70 bin kutu, bir kutuda 10 tablet var. Bu 70 bin kutu için hammaddenin 134 kilogramı Hindistan’dan 50 kilogram da Çin’den getirildi” dedi.

NASIL KULLANILDIĞINI ANLATTI

Tüm ilaç firmalarının ilaçların aktif maddelerini Hindistan ve Çin’den aldıklarını belirten Barut, şu ifadeleri kullandı;

*İkinci partiyi tekrar üreteceğiz. İkinci parti için Hindistan’dan getireceğimiz hammadde 15 Nisan’da gelecek 200 kilogram kadar, Çin’den de 25 kilogram gelecek.

*Bununla toplam 90 bin kutu ilaç üreteceğiz. Yani biz toplam olarak 160 bin kutuyu Sağlık Bakanlığı’na teslim etmiş olacağız. Bir kutuda 10 tablet olduğunu göre 1 milyon 600 bin tablet yapıyor.

*Bununla tedavi edilecek olan hasta sayısı 80 – 90 bin kişi. Koronavirüse yakalanan hastaların ilk gün kullanması gereken miktar 4 tablet, 7 gün veya 10 gün toplamında kullanılacak miktarda her gün 2’şer tablet kullanılması gerekiyor yani.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA KULLANIYOR

*Koronavirüs tedavisinde kullanılması gereken birincil ilaç klorokin ilave olarak azitromisin ile kullanılıyor. İkisi birden kullanıyor ve bu şekilde tedavi edildiği söyleniyor.

*Şu anda Fransa’da başladı bu tedavi ilk defa, daha sonra Çin’de kullanıldı ve şu anda Amerika’da çok ciddi bir şekilde kullanılıyor.

*Türkiye’de hem korunma amacıyla özellikle sağlık personeli çalışanları bunu kullanıyor aynı zamanda koronavirüse yakalanan hastalarımızda kullanılıyor.

“TRUMP BU HAMMADDE İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYOR”

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Herkes bu hammaddeyi almak istiyor, Amerika özellikle ciddi biçimde Hindistan’dan bu hammaddeyi almak için çok büyük bir uğraş veriyor. Hatta Trump’ın bu hammaddenin alınması için de Hindistan ile görüşmeler yaptığını biliyoruz. Biz de bu hammaddeyi ne kadar bulabilirsek getirmeye çalışıyoruz ve bedelsiz olarak da Sağlık Bakanlığı’nın ne kadar ihtiyacı varsa kendilerine temin edeceğiz” ifadelerini kullandı. DHA

İLGİLİ HABER Türk ilaç firması COVID-19 tedavisinde önerilen ilacı üretmeye başladı