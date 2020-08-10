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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte çıkarma yasağı bitiş tarihi belli oldu!

Corona virüsü pandemisi sebebiyle işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşverenlerin işçilerini işten çıkarması yasaklanmış ve ücretsiz izin desteği ile kısa çalışma ödeneği uygulamaları hayata geçirilmişti. Bakanlık, işten çıkarma yasağının bir ay daha uzatıldığını açıkladı. Peki, işte çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar…

16:29 -
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte çıkarma yasağı bitiş tarihi belli oldu!

İşten çıkarma yasağının biteceği tarih sosyal medyada araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işte çıkarma yasağının bir ay süre ile uzatıldığını açıkladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül'e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.

 

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