İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda corona virüsü unutuldu

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları, corona virüsüyle mücadelede gün geçtikçe önemini kaybediyor. Corona virüsü vaka sayısındaki artışın en çok görüldüğü il olan İstanbul’da vatandaş, sosyal mesafenin ne demek olduğunu unuttu. Vaka sayısındaki artış hız kesmeden devam ederken, vatandaşların sanki virüs yokmuş gibi davranması dikkat çekti.

İSTİKLAL CADDESİ ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ni bu sabah saatlerinden itibaren doldurdu. İstiklal Caddesi virüs öncesi görüntülerini aratmazken, cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Bazı vatandaş ve turistlerin maske takmadığı görülürken, emniyet ekipleri ise maske takmayan veya maskesi çenesinde gezenleri uyardı.

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