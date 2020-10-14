İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, “narsizmin gölgesinde mitomanik varsayımlar üzerine bir konuşma yapacak” sözleri nedeniyle AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun kendisi ile bir arada bulunmak istemediğinin kendisine aktarıldığını belirterek bunun üzerine bugünkü grup başkanvekilleri toplantısına davet edilmediğini söyledi. Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise grup başkanvekilleri ile bir toplantı yapılmadığını kaydetti.

“ÖZÜR DİLEMEM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ”

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının ikinci bileşimi, pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde başladı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği toplantının başında İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bilgilendirme yapmak için söz istedi. Özkan bugün siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmediklerini söyleyerek “Pazartesi günü yaptığım konuşmada AKP grup başkanvekilinin hoşuna gitmeyecek cümle kullandım ve pazartesi akşam CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı beni aradı bu söylemden dolayı sayın Göksu'nun benimle bir arada olmak istemediğini, bir daha grup başkanvekilleri toplantısında benimle olmak istemediğini söyledi. Meclis başkanvekilimiz sabah beni aradı aynı konuyu söylediler. Ben de kullandığım ‘narsizmin gölgesinde mitomanik varsayımlar üzerine bir konuşma yapılacak' cümlesini izah ettim. Bu konuyla ilgili özür dilemem gerektiği bana söylendi. Ben de özür dilemeyeceğimi, çünkü bizim grubumuza ‘yancılar, malı götürenler, yandaşlar…' söylemini kullanmaya devam ettiğini söyledim. Mecliste daha önceki mutabakatımıza uymayan Göksu'dur. Mitomani söylemini sayın Erdoğan CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu için 13 Nisan 2020 tarihinde söyledi. Göksu'ya ‘mitomani hastasısınız' demedim. Özür dilemek erdemdir. Bugün Zeynel bey davet etti. Kendisine konuyu izah ettim. Bugün grup başkanvekilleri toplantısına davet edileceğimizi düşündük, bekledim. Bundan önce böyle oluyordu” dedi.

“AK PARTİ BAŞKANVEKİLİ DEĞİLSİNİZ”

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'a “Siz AK Parti'nin başkanvekili değilsiniz. İBB'nin meclis başkanvekilisiniz” diye seslenen Özkan “İYİ Parti grubu adına burayı temsil ediyorum. Bizi bugün yapılan grup başkanvekilleri toplantısına davet etmediğiniz için sizleri kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bugün meclisi protesto etmek adına meclise katılmayacağız. Kamuoyunun takdirine sunuyorum” dedi. Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da “Biz bugün grup başkanvekilleri toplantısı yapmadık. Volkan beye (MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz) sorabilirsiniz. Meclisin yıllardır alışkanlıkları var. Birbirimize karşı söylemlerde hassasiyetle durmamız gerekir. Geçtiğimiz ay mecliste hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Bizlerin görevi dost iklimine sağlamak. İbrahim beyin iddia ettiği gibi gruplarla toplantı yapmadık. Meclisin sağlıklı yürümesi için bu toplantıların devam etmesinden yanayım. Bu konuda bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum” diye konuştu. İYİ Parti grubu meclisi toplu halde terk etti.