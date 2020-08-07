İYİ Parti’den ‘Erbaş’a soruşturma açılsın’ çağrısı!

İYİ Parti sosyal medya hesaplarında, partinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın 27 Temmuz tarihinde bir televizyon programında yaptığı açıklamaları paylaşıldı. Dikbayır’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Ayasofya’daki sözleri nedeniyle soruşturma açılması çağrısını içeren ifadeleri vurgulanarak İYİ Parti’den de aynı çağrı yapıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’nın ilk cuma hutbesindeki sözlerini değerlendiren Ümit Dikbayır katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bugün suç duyurusunda bulundum. Biz Ayasofya’yı siyaset üstü görüyoruz. Çok net söylüyoruz. ‘Burada bir hakkı da teslim etmek lazım’ diyoruz. Evet Fatih Sultan Mehmet Han’a teşekkür edeceğiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür edeceğiz. Cumhurbaşkanına da teşekkür edeceğiz. Emeği olan herkesten Allah razı olsun.

* Ama burayı açarken Fatih Sultan Mehmet Han’ı anacaksın, Emevileri anacaksın, şunu anacaksın, bunu anacaksın, her yere dua edeceksin; bu ülkenin kurucu liderine, İngiliz botlarında olan İstanbul’u kurtaracaksın, Ayasofya içinde olan İstanbul’u kurtaracaksın, vatan toprağı yapacaksın, ona lanet okuyacaksın. Devlet adamı lanet okumaz dua okur.

ALİ ERBAŞ’IN İSTİFASINI İSTEDİ

“Siz bu sözleri Atatürk’e mi söylediğini düşünüyorsunuz?” sorusuna “Tabii, biz. Ben buradan bir kere daha söylemiş olayım. Sayın Aytun Çıray da suç duyurusunda bulundu. Ben de bugün öğlen saatlerinde bulundum” yanıtını veren Dikbayır, “Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarını göreve çağrıyorum. Bir kere daha buradan söylemiş olayım. Anayasa bellidir. Kanunlar bellidir. Bu ülkenin kurucu liderine hakaret edenin cezası bellidir. Gereğini istiyoruz. Sayın Ali Erbaş’ın da istifasını istiyoruz. Böyle şey olmaz” sözlerini sarf etmişti.

İYİ PARTİ’DEN ‘GEREĞİ YAPILSIN’ ÇAĞRISI

İYİ Parti sosyal medya hesabında bu sözleri içeren görüntülerle birlikte şu mesaja yer verildi:

* Devlet adamlığı; istiklal kahramanlarına lanet okumayı değil, dua okumayı gerektirir. Ülkemizin kurucu liderine hakaret etmenin cezası kanunlarda belli. Bunun gereğinin bir an önce yapılması için, Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarını göreve çağırıyoruz.

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