İYİ Parti’den olası İstanbul depremiyle ilgili 3 soru

İYİ Parti'nin Kağıthane Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda İBB Meclis Üyesi de olan Dr. Suat Sarı'nın hazırladığı metinde, ilçe belediyelerin depreme ne ölçüde hazır olduğunu sorguluyor.

Marmara'da 7 şiddetinde depremin beklendiğine dikkat çekilen önergede, “Söz konusu depremin olması durumunda, doğal felaketlere karşı sağlam ve güvenli bir ulaşım ağı geliştirmek için, olası doğal felaket risklerini ve ulaşım ağına etkilerini araştırmak önemlidir. Depremin ulaşım açısından bir değerlendirmesinin ve alınacak tedbirlerin halk tarafından bilinmesi önem arz etmektedir.” denildi.

“DEPREM ACİL EYLEM ULAŞIM PLANI HALK İLE NE ZAMAN PAYLAŞILACAK”

Önergede, olası depremde yollar ve köprülerde çökmeler ile binaların çökmesi ve yol blokajının ortaya çıkması gibi zorlukların ifade edildiğine dikkat çekilerek, cevaplanmak üzere belediyelere şu sorular yönlendirildi:

1-) Deprem acil eylem ulaşım planı ilçedeki halk ile ne zaman paylaşılacaktır?

2-) Bu konuda ilçemizdeki vatandaşlarımıza acil eylem plan kitapçıkları verilmesi, depremde kimlerin araçlarını hangi hallerde kullanması gerektiğine yönelik uyarı broşürleri dağıtılması planlanmakta mıdır?

3-) İlçemiz mahallelerindeki toplanma alanlarına vatandaşlarımızın nasıl ulaşacakları ve bu alanlarda ne yapacakları hakkında bir bilgilendirme yapılması düşünülmekte midir?

“DEPREM DEĞİL TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR”

İYİ Parti'nin İstanbul'daki meclis üyelerinin vereceği önergeye dair konuşan Buğra Kavuncu, “İzmir'deki deprem, maalesef deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğumuzu fakat buna rağmen tedbir almadığımızı bize yeniden hatırlattı. Deprem değil tedbirsizlik öldürür.

Ayrıca deprem vergilerinin etkin kullanımı, deprem sonrası toplanma alanları ve depreme dayanıklı bina yapımı ile ruhsat verilmesi aşamalarında ciddi soru işaretleri var. Halkın bu konuda aydınlatılması ve depreme her an hazır hale getirilmesi lazım. İstanbul'da şiddetli bir deprem bekleniyor. Özellikle ulaşım ve altyapının ne hale getirileceği belirsiz. Bütün belediyeler şimdiden önlem alarak halkı bilinçlendirmeli. İYİ Parti'nin İstanbul'daki bütün meclis üyelerinin bundan sonraki ana gündem maddesi deprem olacak” ifadelerini kullandı.