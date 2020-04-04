İYİ Partili Yokuş: Vebali başta Diyanet İşleri Başkanı’na aittir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin il il vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Bu verilere göre: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından en çok vakaya sahip olan şehir Konya oldu.

“VEBALİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA AİTTİR”

Konya'nın nüfusuna oranla en çok corona virüsü vakasına sahip il olduğunu belirten İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, kentteki yüksek orandaki corona virüslü hasta olmasından baş sorumlusunun Diyanet İşleri Başkanı olduğunu söyledi. Yokuş, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e şu sözlerle tepki gösterdi:

* Çin'den başlayarak bütün dünyaya yayılan corona virüsü salgınına rağmen vatandaşlarımız Diyanet'in onayı ile umreye gönderildi.

* Umre dönüşü bazı vatandaşlar karantinaya alındı ama bunun yanı sıra karantinaya alınmadan evlerine gidenler oldu.

* Yabancı turistlerin ülkemize girişlerinin kısıtlanmasında da geç kalındı. Öte yandan Konya'ya Ocak ve Şubat aylarında Çin ve İran'dan çok fazla yabancı turist ağırlandı.

* Hükümet corona virüsü tehlikesine rağmen tedbirleri geç alınca risk kaçınılmaz oldu.

* Sağlık Bakanı'nın da açıklamalarına baktığınızda hayatını kaybedenlerin genelini umrecilerimiz oluşturuyor. Bu vatandaşlarımızın vebali başta Diyanet İşleri Başkanına aittir.

“YÖNETİCİLERİN SORUMSUZLUĞUNU MİLLETİMİZİN AĞIR BİR ŞEKİLDE ÖDÜYOR”

“Corona virüsüne karşı zamanında tedbir almayan hükümet yetkililerinin sorumsuzluğu yüzünden milletimiz çok ağır bir bedel ödemeye başladı” diyen Yokuş sözlerini şöyle sürdürdü

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Buna göre Konya ‘da 601 vaka sayısı görülürken 11 de vefat eden vatandaşımız oldu. Önümüzdeki günlerde test sayısı arttıkça bu rakamlar da maalesef artacak.

* Konya'ya binlerce umrecinin karantina altında tutulması da vaka sayısının ilimizde fazla görünmesine bir etken. Temennimiz bu vaka sayılarının daha fazla artmadan daha ciddi tedbirlerin alınmasıdır.

“DERHAL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLMELİ”

Can kaybı ve vaka sayısının artmaması için sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Yokuş şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye bu ihmaller zinciri neticesinde çok büyük bedeller ödeyecek ve on binlerce insanınızı kaybedeceğiz.

* Korktuğumuzun başımıza gelmemesi için derhal sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. Bu yapılamıyorsa bile en çok vakanın görüldüğü İlk 10 vilayetimiz karantina altına alınmalıdır.