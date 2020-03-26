İzmir barajlarında alarm! İşte doluluk oranları

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin başında hijyen geliyor. Bilim insanları özellikle ellerin bol sabunla sık sık yıkanması gerektiğine dikkat çekmesinin ardından uyarılar karşılık buldu fakat bu kez de su tüketimindeki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı.

SU TÜKETİMİNDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ BOYUTLARA ULAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün kente verdiği su miktarı Mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp civarında arttı. Bu artışın aylık ve yıllık toplamlar göz önüne alındığında ciddi boyutlara ulaşacağını belirten İZSU yetkilileri, temizlik konusundaki özen ve çabanın özellikle ellerin yıkanması sırasında suyun boşa akıtılmaması konusunda da gösterilmesini istedi.

HİJYENE EVET İSRAFA HAYIR

Virüsün yayılmasını önlemek için alınan kişisel temizlik önlemlerinin yanı sıra evde geçirilen sürenin artmasının da tüketimi yukarı yönde etkilediğini belirten yetkililer, kısa vadede İzmir’de su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini ancak yine de israftan kaçınılmasının önemli olduğunu vurguladı.

EL YIKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Doğru el yıkama yöntemine göre eller su ile ıslatılarak sabunlandıktan sonra musluk kapatılmalı. Avuç içleri iyice ovuşturulmalı ardından parmaklar birbirine geçirilerek ve tırnak araları ovuşturularak temizlenmeli. Tüm bu işlemlerin ardından musluk yeniden açılarak eller güzelce durulanmalı. Bu işlem yapılırken ellerin sabunlanarak ovuşturulduğu 20 saniye boyunca musluğun açık bırakılmasının her seferinde en az 2 litre suyun boşa akıtılması anlamına geldiği unutulmamalı.

BARAJLARDAKİ SU MİKTARI GEÇEN YILIN ALTINDA

Bu yıl yağışların geçen yılın çok altında kalması nedeniyle kenti besleyen barajlardaki su miktarı önemli ölçüde düştü. Barajlarda geçen yılın ve bu yılın oranlarıyla, hiç yağış olmaması durumunda mevcut suyun ne kadar yeteceğini gösteren veriler şöyle:

Tahtalı Barajı’nda Mart ayı itibarıyla doluluk oranı yüzde 63,49. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 87,43 olarak ölçülmüştü. Mevcut tüketim değerleriyle barajda 576 gün yetecek su bulunuyor.

Geçen yıl bu dönemde yüzde 88 doluluk oranına ulaşan Balçova Barajı şu an yüzde 24,81 doluluk oranına sahip. Barajda 104 gün boyunca kullanılabilecek su mevcut.

Gördes Barajı’danki aktif doluluk oranı yüzde 10,58. Geçen yıl aynı dönemde 10,51 doluluk oranına sahip barajda, 438 gün yetecek su bulunduğu tahmin ediliyor.

Yüzde 67,16 aktif doluluk oranına sahip Ürkmez Barajı’nda geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 100’e dayanmıştı. Barajda bugün itibarıyla bin 62 gün yetecek su bulunuyor.

Yüzde 51,44 aktif doluluk oranına sahip olan Kutlu Aktaş Barajı’nda geçen yıl bu dönem doluluk oranı yüzde 96,46’ydı. Barajda mevcut suyun 598 gün yeteceği öngörülüyor.