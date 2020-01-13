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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden cemevi kararı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı ilk oturumunda dikkat çeken bir karar daha aldı. Meclis, il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen kararı, oy çokluğu ile kabul etti. Önergeye, MHP'li Osman Mert kabul yönünde oy kullanırken AKP ve MHP'li diğer üyeler ise, ret oyu kullandı.

23:39 -
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden cemevi kararı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

CEMEVLERİ İLE İLGİLİ KARAR ALINDI

Meclis il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik karar aldı. Meclis, Bornova´da 2, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Selçuk ilçelerinde birer cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen kararı, oy çokluğu ile kabul etti.

AKP ‘HAYIR’ MHP’DEN İSE BİR KİŞİ ‘EVET’ DEDİ

Önergeye, MHP’li Osman Mert kabul yönünde oy kullanırken, AKP ve MHP’li diğer üyeler ise, ret oyu kullandı. Mert, “Kamu ve kendi vicdanımda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Cemevine girmiş, orada onu hissetmiş biri olarak destekliyorum ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. DHA

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Son güncelleme: 23:47 13.01.2020
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