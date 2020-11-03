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İzmir’de 26 saat sonra enkazdan kurtarılan Halim Sarı’dan acı haber

İzmir'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Halim Sarı hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:21, 03/11/2020
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Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıkları olan 6.9 büyüklüğündeki deprem, Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma sebep olmuştu.

Alışveriş için Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı’nın zemin katındaki markete giden Halim Sarı (62), burada depreme yakalanmış ve enkaz altında kalmıştı.

FOTO: İHA

Yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan yaşlı adam, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

Sosyal medya takipçilerinin “Halim Amca” olarak tanıdığı Halim Sarı, Tunceli AFAD İl Müdür Cem Erdoğan ile yaptığı diyalogla gündem olmuştu. (İHA)

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