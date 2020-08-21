İzmir’de Atatürk büstü tartışması başladı

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın muhtarlara dağıttığı minyatür Atatürk heykeli hakkında şu açıklamayı yaptı:

* CHP'nin elinden yok sayılamayacak bir ‘Atatürk' faciası daha!. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın bir muhtara hediye ettiği Atatürk heykelindeki surete ve altındaki yazıya dikkat etsin yeter.

“BİLGİSİZLIK VE UMURSAMAZLIK ÖRNEĞİ”

* Milli ve tartışmasız bir değerin, böylesi bir gafletle sunulması hakarettir. Altına yazdırdıkları ‘Kurmay Albay Mustafa Kemal' unvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sadece kendilerinin sahip çıktığını sanan CHP, değersizleştirmenin en çarpıcı, en kabul edilemez örneğini sergilemiştir. Ve bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur.

* Hatırlatmak isteriz ki, Atatürk, 1 Haziran 1915'te albay, 1 Nisan 1916'da tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce ayrıldığı askerliğe başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de mareşal ve gazi unvanını almıştır.

* Cumhuriyet ve vatan dendiğinde kendilerini boy aynasında gören CHP'nin aklı; milli kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk'e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz. Ancak, bu hakareti görmezden gelmek mümkün değildir, affı yoktur.

“KİMSEYE ŞİRİN GÖZÜKMEYE ÇALIŞMAYIN”

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu eleştirilere şöyle cevap verdi:

* Bahse konu görüntü Konak ilçemizin Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner'e yapılan nezaket ziyareti sonunda kendisine verilen minyatür hediyeliğe aittir.

* Bu ziyaretler ilçe kongremizi takiben 16-31 Mart aralığında planlanmış ancak dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

* Ziyaretlerin 18 Mart Çanakkale Zaferi haftasında planlanması nedeniyle muhtarlarımıza Mustafa Kemal'in Çanakkale'de kurmay albay olarak verdiği mücadeleyi hatırlatan minyatürler bastırıldı ve Çanakkale Zaferi’ne ilişkin tarihi yayınlar dağıtılacaktı.

* Ancak o dönem salgın nedeniyle dağıtamamıştık. Muhtarlarımızın tamamına bu ziyaretlerimizdeki gecikmenin nedeni de paylaşılmıştır.

* Muhtarımıza hediye ettiğimiz minyatür Atatürk büstüyle ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialarda bulunanlara soruyorum. Atatürk'ü yalnızca etten, kemikten ve siluetten ibaret gören bu anlayışınız ne zaman değişecek?

* Bakıyoruz da her fırsatta Atamıza dil uzatıp onun devrimlerini yok etmeye çalışanlar konu Atamız üzerinden selden kütük kapmak olunca sahnede yerini alıyor.

* Kimseye şirin gözükmeye çalışmayın. Bu necip millet sizin Atatürk'ün emanetlerini yok etmek için nasıl çaba içinde olduğunuzu ve bu ülkeye nasıl ihanet ettiğinizi gayet iyi biliyor.