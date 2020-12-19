Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de kan donduran olay: Gözleri oyuk halde bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde İbrahim Gürültülüoğulları, yalnız yaşadığı evde gözleri oyuk halde ölü bulundu. 

Güncellenme: 07:31, 19/12/2020
Haberler Gündem
İzmir’de kan donduran olay: Gözleri oyuk halde bulundu

Olay,  Çimentepe Mahallesi 599 sokakta bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan İbrahim Gürültülüoğulları’ndan bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek, yaşlı adamın bir yakınına haber verdi.

Bunun üzerine, Gürültülüoğulları’nın evine gelen yakını, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu.

FOTO: DHA

Gürültülüoğulları’nın gözlerinin oyuk olduğunu gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

Öte yandan gözleri oyuk olarak bulunan talihsiz adamın, yapılan ilk incelemede yaklaşık bir hafta önce yaşamı yitirdiği, fareler tarafından da gözlerinin oyulmuş olabileceği belirtildi.

Gürültülüoğulları’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Haber izmir Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:07:30,